Más de 60 enfermos esperando cama hasta cuatro días: SATSE denuncia el "colapso" en el Hospital General

Más de sesenta pacientes esperan habitación en las Urgencias de un hospital "permanentemente desbordado". El sindicato de enfermería SATSE ha denunciado la situación "crítica" que vive el servicio de urgencias del Hospital General de València, convertido, dicen, en un espacio más que saturado. En estos momentos, 42 pacientes permanecen ingresados en Urgencias, sin habitación asignada, uno de ellos hasta cuatro días, como consecuencia de la falta de habitaciones, la insuficiencia de espacios y las continuas obras que limitan aún más la capacidad de este centro hospitalario.

Según explican desde el sindicato de enfermería, estos pacientes se encuentran repartidos en diferentes áreas que conforman las Urgencias, "en condiciones claramente inadecuadas, hacinados y viendo vulnerada su intimidad". Un total de 12 están en la zona de Tratamientos, nueve en Observación A, 16 en Observación B y cinco en el barracón denominado Pernocta, situado en el patio central junto a las Urgencias y destinado a enfermos psiquiátricos que entran por Urgencias.

Además de estos pacientes ubicados en las Urgencias, en la Unidad de Hospitalización Transitoria hay ingresados 21 pacientes también en espera de una habitación.

Puerta de las Urgencias del Hospital General de València en una imagen de archivo / Germán Caballero

Denuncian las condiciones del hospital

El aumento de las infecciones respiratorias en la población, unido a unas infraestructuras claramente insuficientes y a la falta de contratación de una plantilla dimensionada a las necesidades de población que atiende el hospital -más de 350.000 cartillas asignadas-, está teniendo un impacto directo y muy negativo en la calidad asistencial. "Los pacientes, que deberían estar ingresados en planta, continúan ubicados físicamente en Urgencias por la falta de habitaciones disponibles en las plantas del hospital, siendo atendidos por el mismo personal del Servicio, que apenas puede hacer frente a la sobrecarga asistencial extrema e inasumible", denuncian.

A juicio de SATSE, "esta presión constante compromete gravemente la seguridad de los pacientes y sitúa a los profesionales en unos niveles de estrés gravísimos". De hecho, el sindicato ha interpuesto una denuncia ante la Inspección Sanitaria de la Conselleria de Sanidad por el "estrés prolongado al que está sometido el personal del Servicio de Urgencias", y advierte de que "no se puede seguir poniendo en riesgo ni la salud de los profesionales ni el derecho de los pacientes a una atención segura, digna y de calidad".

Colapso agravado por las patologías respiratorias

"El Sindicato de Enfermería lleva años alertando a la Gerencia del hospital y a la Conselleria de Sanidad de esta crisis estructural que se repite año tras año sin solución y, aunque se produce durante los 12 meses, se hace más grave durante los meses invernales por la gripe, covid y otras patologías respiratorias", indican.

Ante esta situación límite, el Sindicato de Enfermería exige "medidas inmediatas y efectivas, empezando por el refuerzo urgente de las plantillas y la adecuación de los espacios asistenciales para hacer frente a los meses de más frío". "La sanidad pública no puede seguir funcionando a base de parches mientras el colapso se cronifica", han zanjado.