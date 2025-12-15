El temporal descarga lo peor en el mar y deja trombas en la Safor y el sur de Castellón

Las previsiones meteorológicas que llevaron a la agencia estatal Aemet a decretar la alerta roja a partir de las 12.00 horas del domingo y hasta las 6.00 del lunes en todo el litoral de València sí se han cumplido, pero no en los puntos que se temía inicialmente. ¿Es un fallo de los modelos predictivos? En realidad, no, dado que este tipo de fenómenos tormentosos son de evolución rápida y muchas veces poco predecible porque dependen de distintos factores.

Inicialmente, Aemet preveía que la borrasca Emilia, que venía desplazándose desde las Islas Canarias, donde ha dejado nevadas históricas en el Teide y acumulaciones pluviométricas importantes, comenzara a descargar sobre la Safor y la Ribera a primera hora del domingo. Y así ha sido, pero solo en la primera de las comarcas y en la Marina, donde ha dejado los principales registros del día.

El modelo pronosticaba que el frente nuboso seguiría hacia el norte, con riesgo de precipitaciones intensas desde Algemesí hasta Carlet en torno a las 13.00 horas, sobre l’Albufera, a las 14.00 y, a partir de ahí, en la zona cero de l’Horta Sud hasta parte de l’Horta Nord.

Sin embargo, el frente nuboso ha evolucionado de manera distinta. En lugar de entrar el viento de Levante desde el mar, que habría provocado esas anunciadas tormentas en tierra, ha ocurrido lo contrario. La borrasca ha sido arrastrada mar adentro y hacia el norte, donde se han producido fuertes precipitaciones. En el caso de Castellón, las lluvias persistentes comenzaron a media mañana con baja intensidad y se recrudecieron por la tarde, con precipitaciones localmente intensas en municipios como Burriana, Nules o Vila-real. Al cierre de esta edición, había puntos de la Plana Baixa donde llevaba doce horas lloviendo sin cesar.

Menos fuerte de lo esperado

Mientras, en València se incumplían las previsiones, gracias a esa evolución, que ha hecho que el agua que se esperaba de manera intensa en el litoral cayeron a unos cuantos kilómetros de la costa, sobre el mar. Eso sí, a partir de la medianoche y hasta el fin de la alerta roja, el pronóstico era que parte del frente se rearmase y arrojase precipitaciones localmente muy intensas y persistentes, con alto riesgo de inundaciones, en una amplia zona entre Carlet y Buñol, que se extendía hacia el norte, por encima de Llíria.

Ese pronóstico volvió a cambiar poco antes de las 0.00 horas al detectarse que la tormenta se había vuelto a desplazar hacia el mar. Estaba previsto que a lo largo de la madrugada lloviese intensamente en la franja litoral desde Puçol hasta más al norte de la capital de la Plana.

En cuanto a los registros acumulados ayer, la palma se la llevó, en el primer tercio de la jornada, antes incluso de que entrase en vigor la alerta roja, la Safor y, en menor medida, la Marina. El temporal dejó más de 100 l/m² en la Font d’en Carrós, cifra que una estación de Avamet eleva a 147. Según esta asociación, Potríes recibió 91 l/m² y Beniflà, 85.

Eduardo Ripoll

Inundaciones y rescates

No obstante, al cierre de esta edición, la alerta roja en el litoral de Valencia se había saldado sin «ningún incidente relevante», a expensas de lo que ocurra durante la madrugada. Eso sí, 78.744 alumnos, la mayoría en Valencia, no tendrán hoy clases en cumplimiento de los protocolos de emergencia en situaciones de riesgo de inundaciones.

Los episodios más importantes se registraron en Castellón, donde una pareja de mayores tuvo que ser rescatada por los bomberos después de que se quedaran atrapados dentro de su vehículo en la calle del Riu de Vila-real. Un poco más adelante, en el Camí Molí Nou, 50 personas quedaron atrapadas en sus casas, un diseminado próximo al río Mijares, en un punto donde siempre se producen inundaciones por un tramo deprimido de la carretera, lo que impide que pudieran utilizar sus vehículos.

Los integrantes del Cecopi, que se reunieron en dos ocasiones ayer en el Centro de Emergencias de l’Eliana, han celebrado la colaboración de la ciudadanía tras constatar una importante reducción de la movilidad siguiendo las recomendaciones de evitar todo desplazamiento innecesario ante el riesgo de inundaciones por precipitaciones fuertes mientras ha durado la alerta roja. En el caso de Valencia, ese nivel extremo pasa a naranja desde las 6.00 hasta las 12.00 horas de este lunes.