La caza valenciana saca pecho: “Aquí no cazamos en grandes monterías con capa y sombrero, hacemos una función social”

En la Comunitat Valenciana no hay ningún caso de peste porcina africana detectado, pero sí algo de “psicosis” y mucho de prevención. Ambas cosas las saben bien desde la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana, que ya lleva años intentando reducir la población de una especie, la de jabalí, que se encuentra en “sobreabundancia”, como tienen encomendado por las administraciones. Ahora, esa tarea de control se intensifica: la Conselleria, en guardia ante esta enfermedad, que solo se contagia entre ejemplares de esta especie, ha puesto en marcha varias medidas dotadas con seis millones de euros. Entre ellas, la que ha generado más polémica: un pago de 40 euros por pieza cazada y retirada. Desde la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana reivindican la importancia de sus batidas. “Aquí no se hacen grandes monterías en fincas valladas con el sombrero y la corbata, sino que practicamos una caza social sin ánimo de lucro, no por la comercialización”, defiende Lorena Martínez, presidenta de la Federación.

“En cuanto vimos el primer positivo por peste porcina africana en Cataluña, que salió en las noticias hace dos semanas, pedimos reuniones con las Consellerias de Agricultura y Medio Ambiente”, relata. En la Comunitat Valenciana no se ha detectado ningún caso positivo de esta enfermedad, pero la vigilancia está puesta, de forma especialmente intensa, sobre el norte de Castellón, limítrofe con las provincias catalanas, y alrededor del norte de la AP-7 y A-7. “En otros países, como Italia o Alemania, la enfermedad se ha desplazado por autovía por el contacto con los coches”, indica Martínez.

Un cazador durante una de las batidas contra la peste porcina / Redacción Levante-EMV / Federación de Caza de la Comunitat Valenciana

Los jabalíes, vector durante un año

Aunque los cazadores detectan cierta “psicosis” entre la población, la peste porcina no es una patología transmisible a los seres humanos. Es decir, que no existe riesgo de contagio, ni por el contacto directo con animales ni por el consumo de sus productos. Pero, entre los jabalíes y cerdos sí es una enfermedad letal; lo habitual es que en 48 horas después de infectarse el animal muera, y no hay vacuna que evite la transmisión.

El problema, sobre todo, es que los jabalíes actúan como reservorios naturales del patógeno causante de la peste, incluso muertos. Es decir que, por ejemplo, si uno de estos ejemplares muere infectado, su hueso puede portar la enfermedad activa hasta un año después. En el caso de la sangre, se mantiene hasta tres meses. El problema es que otros animales pueden entrar en contacto con estos restos y transmitir la enfermedad. “Los zorros que vayan a los restos pueden contagiarla a otros jabalíes, y los buitres, en algunos casos, se comen animales infectados y, como vuelan largas distancias, la enfermedad acaba apareciendo en otros puntos”, explica la presidenta de la Federación de Caza.

Eso sí, el impacto en la Comunitat Valenciana -y en el resto de España- es grande. Este es el primer país exportador de porcino a nivel europeo y el tercero a nivel mundial. Un sector económico que tiembla al pensar en las posibles consecuencias de contagios en territorio valenciano.

Críticas y “responsabilidad” de cazar

Las batidas y las esperas para reducir la población de jabalíes no son nuevas para la Federación de Caza. La Orden 22/2021 de la Conselleria de Agricultura ya establecía medidas para controlar la población de jabalí en la Comunitat Valenciana. Ahora, hay 440 términos municipales en los que hay sobreabundancia de esta especie y, fruto de esa Orden, los cazadores empezaron a ser movilizados para controlar la población. “Lo que la gente no sabe es que nos obligan a cazar”, indica Lorena Martínez.

Aun así, se encuentran con la oposición frontal de colectivos ecologistas en muchas ocasiones, y con la ignorancia de la población general en otras. “Hemos visto de todo, desde gente que desconoce la señalización y, aunque pone ‘Atención, cacería de jabalí’, pasa a la zona perimetrada, hasta gente que interrumpe las batidas con bombos y petardos para intentar desmontarlas”, lamenta.

Ya lo advirtieron, dice. “Hace más de diez años que vemos lo que pasa cuando llega la peste porcina, por ejemplo a Alemania o Italia; y avisamos de que tendrían que ampliar periodo de ganchos y batidas”, destaca la presidenta de los cazadores valencianos. Ante esas recomendaciones, muchos pensaron que eran “excusas para cazar más”, pero ante el problema de la peste y la sobrepoblación, cree que la gente “lo va entendiendo”.

56.000 jabalíes en una temporada

“Aquí no se hacen grandes monterías en fincas valladas con el sombrero y la corbata, sino que practicamos una caza social sin ánimo de lucro, no por la comercialización”, reivindica. Añade, además, que los cazadores son “responsables” del control de población de las especies. “Lo que la gente no sabe es que, en el momento en que un agricultor presenta un escrito diciendo que su parcela tiene daños, tenemos diez días para ir a esa parcela”, explica.

Así que, mientras no haya positivos de peste porcina, la misión de los cazadores es intensificar su trabajo de control. Un trabajo que no es nuevo: la temporada pasada, sin ir más lejos, abatieron 56.000 jabalíes, un 16% más que el año anterior, cuando estuvieron en torno a 43.000. De los que han abatido desde que empezó a abonarse la tasa de 40 euros, aseguran que no tienen datos porque hasta final de la temporada no se presentan las capturas.

Reunión del vicepresidente tercero del Consell, Vicente Martínez Mus, y el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, sobre la peste porcina / GVA

Plan de choque

Ese plus por jabalí abatido y retirado lo concedió la Conselleria porque los cazadores pidieron un “apoyo extra”. “Ya no sabemos qué hacer con los animales, no tenemos la infraestructura para llevar esa carne a carnicerías o a restaurantes”, explica Martínez. Con 6 millones de euros de presupuesto, es una de las medidas comprendidas en el plan de choque elaborado por las Consellerias de Medio Ambiente y Agricultura. Se estima que la sobrepoblación de jabalí puede estar entre los 100.000 y los 200.000 ejemplares y el vicepresidente tercero, Vicente Martínez Mus, considera que es difícil que se ataje totalmente con las batidas, aunque considera que será útil. Inicialmente se había previsto ese pago para la caza solo en las zonas más potencialmente afectadas, pero se ha ampliado a toda la Comunitat Valenciana. Además de ese pago, se contempla un encargo de emergencia a la empresa pública Vaersa para un servicio específico de recogida de animales cazados y un dispositivo de cajas trampa.

Asimismo, han incrementado las ayudas para que las granjas refuercen su seguridad, que han pasado de 4,2 millones de euros a 9. El plazo, recuerda, está abierto hasta el 30 de enero, y estas subvenciones permiten financiar actuaciones como vallados fijados al suelo, pediluvios, vados sanitarios, vestuarios para el personal y otras mejoras sanitarias. Por otra parte, se están reuniendo con el sector ganadero, los veterinarios de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS) y las empresas integradoras para reforzar la vigilancia y las medidas de bioseguridad. También elaboran estudios geológicos para determinar zonas adecuadas para enterramientos sanitarios, y cuentan con personal especializado para el manejo de animales y veterinarios de refuerzo mediante encomiendas de servicio a Tragsatec y Vaersa.