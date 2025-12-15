La UV y la UPV retoman la normalidad en todos sus campus esta tarde tras pasar lo peor de la borrasca Emilia

La Universitat de València retoma la normalidad en todos sus campus este lunes a partir de las 15 horas, después de decretar ayer la suspensión de clases presenciales y pasar a la docencia online para esta jornada por la alerta meteorológica.

La rectora de la Universitat de València, a propuesta del Comité de Emergencias, ha acordado declarar la finalización del nivel 2 de emergencia establecido en todos los campus e instalaciones de la UV y pasar a nivel 0, lo que permite recuperar la normalidad en todas las actividades de la universidad. La decisión ha sido tomada al normalizarse la situación de alerta por lluvias y tormentas por la borrasca Emilia.

Normalidad a las 14 horas en la UPV

La Universitat Politècnica, tal como había previsto este domingo, retoma también la actividad normal a partir de las 14 horas de este lunes, mientras que por la mañana se ha mantenido la doencia online e los campus de València y Gandia. "Decae la alerta roja pasando a amarilla en todos los campus de la UPV. El turno de tarde del personal laboral será presencial", señalan en redes sociales, donde recuerdan que "mientras se mantenga la alerta amarilla, se recomienda extremar la precaución en los desplazamientos y evitar actividades exteriores que puedan entrañar riesgo".

Finaliza la alerta roja en València

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha actualizado sus alertas por fenómenos meteorológicos y ha decretado el fin de la alerta roja por lluvias en el litoral de Valencia. De esta forma, la provincia queda en alerta amarilla por lluvias y tormentas.

Por su parte, tendrán la misma alerta amarilla todo Castellón y Alicante, mientras que el sur de Castellón contará con alerta nivel naranja por lluvias, han apuntado desde el CCE.

Para esta jornada se esperan en la Comunitat chubascos localmente fuertes o muy fuertes, persistentes y acompañados de tormenta en las provincias de Valencia y Castellón que cesarán a partir de mediodía en Valencia y, por la tarde, en Castellón, ha indicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Con respecto a las lluvias, Aemet ha señalado que siguen avanzando hacia el norte por la provincia de Valencia con "una intensidad moderada".