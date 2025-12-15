Directo: La comisión del Congreso interroga a Salomé Pradas por la gestión de la dana del pasado 29-O

Tras la última entrevista televisiva de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, todos los focos vuelven hoy a apuntar a la que era la máxima responsable de la gestión de la dana en las horas críticas del 29 de octubre de 2024. La Mesa de la Comisión de Investigación sobre la gestión de la crisis derivada de la Dana en el Congreso de los Diputados interrogará esta mañana, a partir de las 11:00 horas, a Pradas. Por la tarde, será el turno para el secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García.

La comparecencia de Pradas ante la comisión del Congreso se produce en un momento clave: después del interrogatorio a Carlos Mazón y su jefe de gabinete por parte de los diputados de los diferentes grupos políticos y, especialmente, tras la publicación de los últimos mensajes aportados por la exconsellera en los que se muestran las conversaciones que mantuvo con el entonces 'president' 'de la Generalitat y su mano derecha.