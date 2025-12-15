Los divorcios y separaciones caen un 11% en la Comunitat Valenciana en un año

Buenos tiempos para las parejas. El número total de demandas de disolución matrimonial --nulidades, separaciones y divorcios, tanto consensuados como contenciosos-- presentadas en el tercer trimestre de este año en los órganos judiciales de la Comunitat Valenciana ha descendido. En concreto, fue de 2.102, lo que ha supuesto un descenso del 11,2% respecto al mismo trimestre de 2024, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre disminuyeron todos los tipos de demanda, a excepción de los divorcios consensuados que aumentaron ligeramente, tal y como se desprende de la misma estadística.

629 demandas de divorcio no consensuado

En el periodo analizado se presentaron 629 demandas de divorcio no consensuado, siendo este tipo de demanda la que experimentó el descenso interanual más acusado, situado en el 29,8%; también muy significativa fue la variación a la baja de las demandas de separación no consensuada, con 23 demandas, que fue del 14,8%. Por lo que respecta a las demandas consensuadas, las de divorcio, 1.400, aumentaron un 1% mientras que las de separación consensuada, 50, disminuyeron un 10,7%.

En los meses de julio, agosto y septiembre de este año no se presentó ninguna demanda de nulidad, lo que significa un descenso del 100% respecto de la única que sí se presentó en el mismo trimestre del año pasado.

La tercera comunidad con más separaciones

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial con la población a 1 de enero de 2025, la Comunitat Valenciana es la tercera del país con una tasa de 39,5, solo por detrás de Canarias y Baleares, con 41,9. La media nacional se situó en 33,8 demandas por cada 100.000 habitantes.

Por encima de la media nacional también aparecen Murcia, con 37; Aragón, con 36,3; La Rioja, con 34,9; Asturias y Castilla-La Mancha, con 34,3; y Navarra, con 34,2. Por debajo de la media nacional, se situaron el País Vasco, con 26,2; Castilla y León, con 26,4; Cantabria, con 31,1; la Comunidad de Madrid, con 31,5; Galicia, con 31,6; Extremadura, con 32,7; y Cataluña y Andalucía, con 33,3.

Fachada de la Ciudad de la Justicia de València. / GERMAN CABALLERO

La provincia de Valencia lidera

Por provincias, en la de Valencia se presentaron 1.181 demandas de disolución, tanto separaciones como divorcios, consensuados y no consensuados. En la de Alicante fueron 706, mientras que los órganos judiciales de la provincia de Castellón recibieron 215.

Las demandas de modificación de medidas consensuadas presentadas en el tercer trimestre del año en los órganos judiciales del territorio valenciano se redujeron un 4,9% con un total de 313; las demandas de modificación de medidas no consensuadas, que sumaron 431, experimentaron un importante descenso, al representar un 47,9% menos que hace un año.

Modificaciones de medidas

Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas fueron 506, cifra que significa un descenso del 1,9%, mientras que las no consensuadas fueron 461, un 33,8% menos, esto es, un significativo descenso en comparación al mismo trimestre de 2024.

Por provincias, en la de Valencia se presentaron 427 demandas de modificación de medidas. De ellas, 175 fueron consensuadas y 252 no consensuadas. En Alicante fueron 240 las demandas presentadas en esta materia, 106 consensuadas y 134 contenciosas. Por último, los órganos judiciales de la provincia de Castellón recibieron 77, 32 de ellas consensuadas y 45 no consensuadas.

En cuanto a las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, se presentaron 269 en la provincia de Valencia, 184 en la de Alicante y 53 en territorio castellonense. Por último, las demandas contenciosas en esta materia fueron 261 en la provincia de Valencia, 148 en la de Alicante u 52 en Castellón.