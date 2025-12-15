Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Municipios cancelan clasesSuspensión clases ValenciaAemet alerta rojaDirecto temporalEvolución tormentasTiroteo en SídneyCachorros en Navidad
instagramlinkedin

Finaliza la alerta roja por lluvias en el litoral de Valencia y se activa la amarilla en la provincia

Aemet actualiza los avisos meterológicos esta mañana y la provincia de Valencia pasa a nivel amarillo, en Castellón se mantiene la alerta naranja por fuertes lluvias

El barranco de la Saleta en Aldaia amanece con normalidad tras la alerta roja por lluvias.

El barranco de la Saleta en Aldaia amanece con normalidad tras la alerta roja por lluvias. / Germán Caballero

Redacción Levante-EMV

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha actualizado sus alertas por fenómenos meteorológicos y ha decretado el fin de la alerta roja por lluvias en el litoral de Valencia. De esta forma, la provincia queda en alerta amarilla por lluvias y tormentas.

El centro de València se vacía, aunque quedan algunos compradores

El centro de València se vacía, aunque quedan algunos compradores

Eduardo Ripoll

Aemet actualiza las alertas para hoy

Por su parte, tendrán la misma alerta amarilla todo Castellón y Alicante, mientras que el sur de Castellón contará con alerta nivel naranja por lluvias, han apuntado desde el CCE.

Para esta jornada se esperan en la Comunitat chubascos localmente fuertes o muy fuertes, persistentes y acompañados de tormenta en las provincias de Valencia y Castellón que cesarán a partir de mediodía en Valencia y, por la tarde, en Castellón, ha indicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Con respecto a las lluvias, Aemet ha señalado que siguen avanzando hacia el norte por la provincia de Valencia con "una itensidad moderada". A primera hora de esta mañana "la tormenta se encuenta en el mar por lo que ya no llueve en el sur de la provincia de Valencia". En unas horas la banda de lluvia "penetrará en el sur de Castellón", también "comienzan a abrirse claros en Alicante", ha anunciado a través de sus redes sociales.

El tiempo para hoy

Las temperaturas mínimas bajarán, de forma ligera en el interior y Castellón; mientras que las máximas anotarán un leve ascenso, más marcado en el interior de Valencia.

Para hoy también se espera viento de componente este moderado en el litoral, rolando a oeste flojo al final de la jornada; y, en el resto de la autonomía, viento flojo del norte y noreste que cambiará a variable con predominio de la componente oeste.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents