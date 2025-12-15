Finaliza la alerta roja por lluvias en el litoral de Valencia y se activa la amarilla en la provincia

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha actualizado sus alertas por fenómenos meteorológicos y ha decretado el fin de la alerta roja por lluvias en el litoral de Valencia. De esta forma, la provincia queda en alerta amarilla por lluvias y tormentas.

Eduardo Ripoll

Aemet actualiza las alertas para hoy

Por su parte, tendrán la misma alerta amarilla todo Castellón y Alicante, mientras que el sur de Castellón contará con alerta nivel naranja por lluvias, han apuntado desde el CCE.

Para esta jornada se esperan en la Comunitat chubascos localmente fuertes o muy fuertes, persistentes y acompañados de tormenta en las provincias de Valencia y Castellón que cesarán a partir de mediodía en Valencia y, por la tarde, en Castellón, ha indicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Con respecto a las lluvias, Aemet ha señalado que siguen avanzando hacia el norte por la provincia de Valencia con "una itensidad moderada". A primera hora de esta mañana "la tormenta se encuenta en el mar por lo que ya no llueve en el sur de la provincia de Valencia". En unas horas la banda de lluvia "penetrará en el sur de Castellón", también "comienzan a abrirse claros en Alicante", ha anunciado a través de sus redes sociales.

El tiempo para hoy

Las temperaturas mínimas bajarán, de forma ligera en el interior y Castellón; mientras que las máximas anotarán un leve ascenso, más marcado en el interior de Valencia.

Para hoy también se espera viento de componente este moderado en el litoral, rolando a oeste flojo al final de la jornada; y, en el resto de la autonomía, viento flojo del norte y noreste que cambiará a variable con predominio de la componente oeste.