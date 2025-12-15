Vaivén
Gabriel Rufián hace una cobra a Salomé Pradas en su llegada a la comisión del Congreso
Salomé Pradas ha llegado esta mañana a la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso. Antes de comenzar su declaración ha ido a saludar a uno por uno a los portavoces de los distintos grupos dejando una imagen llamativa: en el momento en el que ha ido a saludar a Gabriel Rufián, portavoz de ERC (que solo había participado hasta ahora en la sesión de Carlos Mazón), le ha dado primero la mano y al hacer el amago de darle dos besos, el dirigente republicano se ha apartado.
El momento ha sido muy comentado en redes sociales.
El de Rufián ha sido el interrogatorio más tenso de la comisión del Congreso. "¿De verdad se quiere comer usted sola este marrón?", le ha espetado el líder de ERC a Salomé Pradas, quien no ha podido contener las lágrimas en un momento de la comparecencia. "Cuando esté a punto de entrar en la cárcel se acordará de este día y pensará que debía haber actuado de otra manera", ha añadido el líder catalán.
Pradas, que ha decidido no responder a ninguna de las preguntas de la comisión por estar investigada, es la cuarta dirigente que estaba en el Consell el 29 de octubre que comparece en el Congreso tras Mazón, Susana Camarero y José Antonio Rovira.
