Acampa seis horas para conseguir cita para una prueba oncológica a su marido

Vicenta Moreno Martínez ha acampado en la puerta de la Conselleria de Sanitat desde este lunes por la mañana, alrededor de las 12 del mediodía, para conseguir reprogramar la cita anulada para una prueba oncológica a su marido, de 77 años y con un cáncer de laringe con metástasis en la aorta y la femoral, cancelada por la huelga.

Tras seis horas a la puerta de Conselleria, ha recibido una llamada, mientras hablaba con Levante-EMV, para darle hora para este martes. Sin embargo, Vicente iba preparada para pasar la noche a la intemperie con ropa de abrigo y una manta. Su hija y su yerno le habían acercado incluso un termo para combatir el frío.

Todo comenzó antes del puente del 8 de diciembre, cuando la llamaron del hospital La Fe de València para anularle su cita para realizarle un PET-TAC (Tomografía por Emisión de Positrones - Tomografía Axial Computarizada), una prueba médica que diagnosticara la evolución de la enfermedad de su marido que por la huelga de médicos se canceló.

Lo que no se canceló fue la cita con el médico, el próximo día 23 de diciembre, pero sin la prueba hecha, poco podría hacer porque era clave para analizar la evolución del tumor terminal de su marido; es inoperable.

"Iba a pasar aquí toda la noche"

El mismo día 10, el día de la prueba, Vicenta y su marido también se presentaron en la Consellería para hablar con el secretario del conseller o "alguien que mandará más, que tuviera mayor responsabilidad y que nos solucionase el problema, que nos ayudara", ha manifestado a este periódico. Responsables de la Conselleria le prometieron arreglarlo, pero no lo hicieron, según ella.

Cinco días después, no ha aguantado más y ha acampado en la calle Micer Mascó. "No quería llegar a este extremo, pero sin la prueba hecha, los médicos poco podían hacer. Iba a pasar aquí toda la noche, pero ya me han dado cita para este martes. La policía se ha portado muy bien conmigo, gracias a ellos todo esto se ha podido arreglar", ha aclarado.

Vicenta Moreno Martínez, en la puerta de la Conselleria de Sanitat este lunes / Levante-EMV

Por su parte, la Conselleria de Sanitat ha asegurado que, debido a la cancelación, le ofrecieron trasladarle la prueba al 9 d'octubre, pero que la rechazó. Ella afirma que no tenía fecha concreta y no le aseguraban que “fuera antes del 23 de diciembre”.

En el hospital La Fe de València, le reprogramaron la cita, pero para el 26 de diciembre, tres días después de la hora con el especialista. “No fuimos al 9 d'Octubre porque mi marido no tiene prácticamente voz y tiene confianza con el personal que le trata en la Fe", ha explicado Vicenta, quien añade que quiere que la atienda “en la sanidad pública”.

60.000 pruebas canceladas

En ese sentido, desde Sanitat también exponen que la huelga terminó con 60.000 pruebas canceladas; están acelerando la reprogramación de las prioritarias y el resto “lo antes posible.

Las cuatro jornadas de huelga general de médicos de distintos ámbitos asistenciales reivindicaban un estatuto del médico y la mejora de las condiciones laborales. La huelga concluyó el viernes pasado con una manifestación en València con las negociaciones abiertas para intentar llegar a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad sobre la reforma del estatuto marco, el que regula las condiciones laborales del personal sanitario.

Al final del día de este lunes, la huelga sanitaria se ha descombocado tras alcanzar un preacuerdo con Sanidad. El borrador de Estatuto Marco incorpora la jornada ordinaria de 35 horas semanales y avances en jubilación parcial y anticipada.