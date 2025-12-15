Los audios del Consorcio tampoco aclaran quién ordenó retirar los bomberos del barranco del Poyo

Los audios del Consorcio Provincial de Bomberos de València incorporados a la causa de la dana tampoco aclaran quién ordenó retirar los bomberos del barranco del Poyo durante la tarde del 29 de octubre de 2024. Un detalle capital del que nadie se responsabiliza y sobre el que la jueza de la dana sigue indagando más de trece meses después de la instrucción.

Redacción Levante-EMV

La subdirección general de Emergencias ha entregado copia de la grabación de las comunicaciones realizadas entre las 12:00 y las 15:30 horas del día 29 de octubre de 2024 entre el puesto de operación de la Sala de Mando y Control del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat en l'Eliana al grupo “UBE-VLC” del Consorcio Provincial de Bomberos.

La secuencia se ha conocido durante los trece meses de instrucción de la causa de la dana. A las 11.45 horas y 12.20 horas se decretan las alertas hidrológicas en el río Magro y en el barranco del Poyo, respectivamente. Y poco después se decide desde el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana movilizar a los bomberos forestales a vigilar las escalas ubicadas en los puentes en los cauces del Magro en Carlet y del barranco del Poyo en Chiva y en el cruce con la A-3.

Como contó el sargento de Bomberos de guardia el 29-O, Gregorio Fayos, en su declaración del 4 de noviembre el operativo desplazado al barranco del Poyo fue "la Bravo Víctor de Buñol" que realizó dos mediciones en las escalas de puentes que cruzan la rambla en Riba-roja y Chiva. Pero alrededor de las 14.30 horas, comprueban que el caudal se había reducido "prácticamente a la mitad" por lo que pidieron instrucciones. Es esta secuencia en formato audio la que se acaba de incorporar a la causa.

Los audios confirman lo relatado por los testigos hasta ahora. Los bomberos forestales movilizados a vigilar el barranco del Poyo relatan desde Chiva que "el nivel del agua va muy bajo y ni siquiera toca la escala". Y comunican que vuelven a la escala de la A-3. Cuando llegan detectan que el nivel "ha bajado considerablemente. Habrá bajado unos 40 centímetros. ¿Tenéis instrucciones para nosotros?". A lo que desde la central le contestan: "Recibida información, voy a consultar a los mandos a ver si me indican otra cosa". Minutos después llega la orden: "Retiraros a base".

Una decisión fatídica porque el barranco del Poyo alcanzó un caudal máximo de 264,4 m3 por segundo (m3/seg.) alrededor de las 11.40 horas, según la información de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) incorporada a la causa. Pero a partir de las 12 horas comenzó una tendencia descendente hasta las 16:23 horas, cuando el caudal comenzó a aumentar. Primero lentamente: de 33,3 m3/seg a las 16.23 horas a los 71,7 m3/seg a las 17 horas, en apenas treinta y siete minutos. Y que en una hora se había multiplicado de manera alarmante porque a las 18 horas el sensor de caudal ubicado en el cruce de la A-3 sobre el barranco del Poyo ya alcanzó los 809,6 m3/seg. A las 18.43 horas es cuando el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) remite el correo que alertaba que el barranco del Poyo había alcanzado los 1.686 m3/seg por segundo. El sensor del SAIH en el barranco del Poyo llegó a registrar los 2.282,9 m3/seg, antes de que la fuerza de la corriente lo arrastrara.