Natàlia Enguix se indigna con la "cobra" de Rufián a Pradas

La negativa del diputado de ERC Gabriel Rufián a dar un beso a Salomé Pradas antes de su comparecencia en la comisión de investigación de la dana ha indignado a Natàlia Enguix, vicepresidenta de la diputación y responsable del área de Igualdad.

"¡Qué menosprecio a una mujer! Lamentable la actitud de ciertos hombres que se creen dioses de la política. Flaco favor a la democracia. En la casa de la palabra la buena educación debería estar siempre presente", ha expresado en su cuenta de Instagram.

Publicación de Enguix, este lunes. / Levante-EMV

La diputada de Ens Uneix se hacía eco de la noticia de este diario, que contaba que Rufián evitó dar un beso a Pradas cuando esta se le acercó, como a todos los portavoces, a saludar antes de los interrogatorios. Le apartó la cara. Lo que popularmente se conoce como una "cobra".

El de Rufián, precisamente, fue el interrogatorio más tenso. Pradas llegó a las lágrimas por momentos, cuando éste mencionaba a las víctimas.