Vaivén
Natàlia Enguix se indigna con la "cobra" de Rufián a Pradas
La diputada de Ens Uneix carga contra el diputado de ERC por su gesto con la exconsellera antes de su comparecencia en el Congreso
La negativa del diputado de ERC Gabriel Rufián a dar un beso a Salomé Pradas antes de su comparecencia en la comisión de investigación de la dana ha indignado a Natàlia Enguix, vicepresidenta de la diputación y responsable del área de Igualdad.
"¡Qué menosprecio a una mujer! Lamentable la actitud de ciertos hombres que se creen dioses de la política. Flaco favor a la democracia. En la casa de la palabra la buena educación debería estar siempre presente", ha expresado en su cuenta de Instagram.
La diputada de Ens Uneix se hacía eco de la noticia de este diario, que contaba que Rufián evitó dar un beso a Pradas cuando esta se le acercó, como a todos los portavoces, a saludar antes de los interrogatorios. Le apartó la cara. Lo que popularmente se conoce como una "cobra".
El de Rufián, precisamente, fue el interrogatorio más tenso. Pradas llegó a las lágrimas por momentos, cuando éste mencionaba a las víctimas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Todos los municipios de Valencia que han cancelado las clases del lunes por las lluvias
- Alerta roja: Últimas noticias sobre la alerta roja por lluvias torrenciales en Valencia
- Alerta roja en el litoral de Valencia por la borrasca Emilia
- Por qué no ha llovido en Valencia tanto como se esperaba: ¿Se ha equivocado la Aemet con la alerta roja?
- Valencia en alerta roja: lo peor a partir del mediodía y amenaza las comarcas del 29-O con hasta 250 l/m2
- Alerta roja en Valencia: Estos son los municipios donde ha llovido más en las últimas horas
- Alerta naranja por fuertes precipitaciones en Valencia: La Aemet dice cuándo lloverá más tras la llegada de la borrasca Emilia
- La Aemet emite una advertencia especial ante la llegada de una borrasca de gran impacto a la C. Valenciana: esto es lo que nos espera