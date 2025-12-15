Lambda premia al periodista Gonzalo Sánchez por destapar el escándalo de las terapias de conversión en València

Lambda, col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar, reconoce con los Premios Margarida Borràs la trayectoria pública y el compromiso con la defensa de la diversidad sexual, de género y familiar durante 2025 del periodista Gonzalo Sánchez, la cómica e ilustradora Elsa Ruiz y el Consell de la joventut de València.

Gonzalo Sánchez es periodista en Levante-EMV desde 2020, donde aborda temas sociales, de educación y de vivienda. Lambda le otorga este galardón porque su labor profesional destapó toda una red de terapias de conversión sexual, con decenas de víctimas en colegios religiosos de València, y su investigación provocó varias denuncias ante Fiscalía y la repulsa social ante estas prácticas.

Elsa Ruíz Díaz se presenta en su web como «cómica e ilustradora trans de Madrid» y, al compartir sus propias experiencias, defiende la transición de género como un proceso personal y libre. Por eso y porque con su humor mordaz denuncia las violencias sufridas por la comunidad LGTBIAQ+ en general y las personas trans en particular, el colectivo valenciano le concede un Premio Margarida Borràs.

Estos galardones también se libran a entidades y este año lo recibirá también València Jove - Consell de la joventut de València, la plataforma de las entidades juveniles de la ciudad ante la administración local. Por su compromiso con la diversidad, que ha mostrado en el trabajo conjunto con Lambda en el desarrollo de programas de apoyo, visibilidad e inclusión de las personas LGTBIAQ+ jóvenes en València. También, por su ejemplar liderazgo en la movilización de la solidaridad y el voluntariado juvenil después de la Dana.

Gala de entrega de los XXX Premios Margarida Borràs

La gala de entrega de los Premios Margarida Borràs 2025 se celebrará el próximo jueves, 18 de diciembre, a las 19 horas, en el Auditorio Joan Plaça del Jardí Botànic de la Universitat de València. Será presentada por Vidda Priego que mantendrá el tono divertido y reivindicativo que caracteriza el movimiento activista LGTBIAQ+, y se podrá disfrutar de las actuaciones musicales de Ferrxn y de José Benet.

La entrada será abierta hasta completar el aforo. Año tras año, la gala de los Premios Margarida Borràs se ha consolidado como un espacio de reconocimiento, memoria y celebración del compromiso con la diversidad sexual, de género y familiar.