Pradas se apoya en su situación judicial para no responder a la izquierda

La defensa de la que fue la consellera de Emergencias durante la dana, Salomé Pradas, se está desarrollando en tres escenarios: el juzgado de Catarroja, los medios de comunicación y las comisiones de investigación parlamentaria. Este lunes se ha estrenado en la tercera pista, el Congreso de los Diputados, con obligación de decir la verdad.

Y Pradas, que está siendo investigada por la jueza de la dana Nuria Ruiz, se ha acogido a su derecho a no responder siguiendo el consejo de su equipo jurídico. Ha sido la forma de evitar las preguntas incómodas de los grupos de izquierda. Aunque ha hablado mucho más de lo que se esperaba al inicio, más debate que respuestas, eso sí.

Ha habido silencio, pero también reproches y algún enganchón cuando la exconsellera ha tratado de corregir las afirmaciones de los portavoces. No siempre ha podido morderse la lengua. “Estuve al pie del cañón a nivel institucional”, ha defendido. “Los vídeos demuestran que quien estaba al pie del cañón era la señora Pradas”, ha dicho sobre sí misma.

Ha sido una escena novedosa en esta comisión, que hasta ahora está dejando momentos de gran tensión y también algunas (pocas) revelaciones. Pradas ha querido leer unas consideraciones al inicio, pero la presidenta de la comisión, la socialista valenciana Carmen Martínez no se lo ha permitido. Eso sí, se incorporarán para su estudio.

Así las cosas, Pradas ha aguantado el chaparrón por momentos en total silencio, escuchando preguntas y reproches, con cara de circunstancias por momentos ante las cuestiones más agresivas. Porque los portavoces sí han preguntado.

"Salvar al que estaba en el Ventorro"

“¿Se sintió sola y abandonada por sus compañeros?”, le ha preguntado la diputada de Compromís en el grupo mixto, Águeda Micó. “Ha pasado un año escondiendo los mensajes. Se arrepentirá de no hablar claro: la que acabará en Picassent será usted y no Mazón que es quien debería estar en prisión”, ha dicho. Con su "actitud" lo que está haciendo es "salvar a quien estaba comiendo en El Ventorro, bebiendo más vino que agua y a quien le estaba diciendo que ni se le ocurriera confinar València", le ha espetado.

El diputado de Podemos Javier Sánchez ha asegurado que retrasaron el Es Alert “por castellanizar el texto. ¿Es consciente de que causó muertes?”. “Escribía usted a Mazón o esperaba instrucciones?”. “¿No le parece que era mejor pecar por imprudente que por irresponsable?”.

El programa de Salvados

Muchas de las preguntas que se han quedado en el aire versaban sobre el papel de los políticos aquella tarde, en concreto del equipo de Presidencia: “¿Hubo influencia política en las decisiones técnicas?”, ha dicho Idoia Sagastizabal, del PNV, recordando que José Manuel Cuenca dijo en el Congreso que no hubo órdenes, aunque los whatsapp que la propia Pradas recibió del jefe de gabinete de Mazón sí que abundan en esa dirección. “Rendir cuentas es una obligación moral, le ha reprochado. No nos va a contestar pero sí lo ha hecho en una televisión”, lamenta.

En esa línea, el portavoz de EH Bildu, Mikel Otero, le ha reprochado: “¿De qué pasta está hecha usted? No tuvo problema en ir a un programa en prime time, y dijo que lo hacia con el objetivo supremo de aportar verdad a las víctimas”. “¿Cobró por ir a Salvados?”. Pradas tampoco ha respondido pero se ha revuelto incómoda.

La extitular de Emergencias ha pasado una parte del interrogatorio mirando papeles, escribiendo en ellos, moviendo las gafas, cruzando las manos, ajustándose el reloj. En otra parte sí ha tomado la palabra, para entrar en debates técnicos, como cuando se ha hablado de los integrantes del Cecopi; o cuando se la ha acusado de mentir. Salomé Pradas ha derivado responsabilidades en la CHJ y Aemet. La Aemet "falló estrepitosamente en sus predicciones" y "la CHJ falló por negligente y ausente", ha dicho, explayándose durante el interrogatorio de Gil Lázaro, de Vox.

Rufián, tras entregar una cuerda a Pradas. / Javier Lizón/Efe

Lágrimas y 'machismo' con Rufián

El momento más duro se ha vivido durante la intervención de Gabriel Rufián, de ERC, donde ha sacado un trozo de la cuerda a la que se aferraba una de las víctimas mortales, una niña. Rufián se la ha entregado. "Le quería haber dado esa cuerda al miserable de su jefe, pero se me olvidó". Pradas se ha emocionado durante ese interrogatorio, cuando se ha nombrado a las víctimas: “Pido disculpas por no haber podido hacer más y es algo que llevaré toda la vida conmigo”. “A las víctimas se les debe escuchar y empatizar con ellas y deben ser resarcidas”, ha añadido.

“La humillación es que esta persona no responda cuando en Salvados contó su verdad. No podemos aguantar que nos diga que la culpa es del Gobierno porque su abogado le dice que se calle. ¿De verdad se quiere comer este marrón sola? Hubo diferencia entre negligentes y gente que no supo actuar. Usted era la más consciente de los inconscientes”, ha señalado el diputado, al que Pradas ha acusado dos veces de machismo. Ha sido el mayor enganchón de la mañana: "Cuando esté a punto de entrar en la cárcel, se acordará de este día", le ha dicho Rufián.

Ibáñez: "Tire de la manta"

“Tire de la manta, explique la verdad”, le ha pedido Alberto Ibáñez, diputado de Compromís-Sumar, que le ha acusado de acudir a "hacerse la foto" a Carlet. Pradas ha indicado que ella no fue la que retiró a los bomberos del barranco del Poyo ni tampoco hasta donde ella sabe alguien de su gobierno. "La información que yo tenía es que estaban desplegados, lo pude comprobar en el Magro, pero a ver si alguien les dice quién los retiró", ha sentenciado. También ha insistido en que el Es Alert no estaba desarrollado ni se había utilizado a nivel operativo, en el debate con el diputado Nahuel González, de EU. No está regulada ninguna "directriz técnica del ES Alert", ni cuándo se ha de enviar, ni sus umbrales ni su contenido, ha dicho.

La portavoz del PSOE, Marta Trenzano, ha dicho: "No sabían nada de nada. El relato se desmorona. Había información suficiente desde cinco días antes. ¿Por qué no se tomaron medidas preventivas?", ha preguntado. Trenzano y Pradas se han enzarzado sobre la convocatoria del Cecopi o el envío del Es Alert.

Durante el último interrogatorio, el del PP, Pradas ha cargado contra la falta de ayuda del Gobierno, citando aquella frase de Sánchez. "Sánchez decidió enviar los recursos con cuentagotas", ha dicho.