El PSPV pide "respeto" para la denunciante de acoso en Almussafes ante los reproches de fieles a González

El PSPV ha enviado a toda su militancia un correo en el que llama a respetar "de forma estricta las directrices emitidas" por la Secretaría de Igualdad de la formación en torno al caso sobre el alcalde de Almussafes, Toni González. Entre estas directrices, la dirección autonómica reclama el "máximo respeto" a las personas denunciantes y mantener "la confidencialidad de su identidad". "Nuestra prioridad siempre va a ser darles la protección que necesitan", señala la carta a la que ha tenido acceso este periódico tras ser enviada por correo electrónico a todos los afiliados de la federación.

"La lucha por la igualdad efectiva y la tolerancia cero contra cualquier forma de acoso son pilares fundamentales de nuestra organización", comienza la carta, firmada por el secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, y la responsable de Igualdad del partido en la Comunitat Valenciana, Maria Such. En ella, se remarca que ante las denuncias que se han presentado en relación con casos de acoso sexual, "es imperativo que toda la militancia del PSPV- PSOE respete de forma estricta las directrices emitidas por nuestra Secretaría de Igualdad".

Entre estas directrices está la solicitud del "máximo respeto a las denunciantes, a la confidencialidad de su identidad y del proceso que se está siguiendo"; abstenerse "de hacer más daño" y confiar en los "órganos del partido que instruyen cada caso denunciado". Es una petición con la que se trata de proteger a la víctima, de quien se ha indicado que es de la empresa pública que trabaja en el Ayuntamiento de Almussafes, lo que podría provocar sobre ella una presión y un cuestionamiento que la revictimizaría y dificultaría el proceso.

"Actuemos con responsabilidad", reclama el documento. En este, apela directamente a la militancia de Almussafes, de momento, la única agrupación que tendrá que adaptarse ante los "cambios orgánicos" por la expulsión de González del partido. Esta adaptación pasará por formar una gestora que deberá impulsar la dirección provincial (se prevé que con una reunión de la ejecutiva esta semana), validar el Comité de Garantías del PSPV a nivel 'de país' y que posteriormente acabe por resolver Ferraz, lo que llevará algo de tiempo, por lo que los socialistas piden "mantener la calma".

Bielsa y Morant, junto a Egea, y los representantes de la nueva dirección comarcal en la Ribera Baixa. / Levante-EMV

"Queremos dejar claro que también se tomarán medidas contra aquellas personas que revelen públicamente la identidad de la víctima, que utilicen grupos o redes sociales para amedrentarla, o que traten de ponerse en contacto con ella de forma directa o a través de terceras personas con el ánimo de intimidarla", añade el texto firmado por Mascarell, mano derecha de Diana Morant, y Such donde reiteran "la firmeza y la diligencia con la que el Partido aborda cualquier incumplimiento de estas normas de respeto, convivencia y confidencialidad".

"Toni, la víctima eres tú"

La referencia sobre "amedrentar" a la denunciante no son baladí y se enmarcan en un momento en el que el PSPV de la Ribera Baixa, la comarca de González, está en plena ebullición tras el caso. De hecho, en la publicación en la que el munícipe anuncia que abandona sus responsabilidades en la formación (donde era vicesecretario en la provincia de Valencia y miembro de la ejecutiva 'de país), hay varios cargos que le muestran su apoyo, dan a entender de quién se trata la denunciante y desdeñan su acusación.

Una de las que lo señala es la secretaria general en la comarca de la Ribera Baixa, Manoli Egea, que vincula la denuncia con otras situaciones orgánicas internas en la comarca como la "expulsión" del presidente del partido en Sollana o la de dos cargos de Joves de Sueca. "¿No hay demasiadas casualidades? (...) Detrás de esto hay gente con intereses y ganas de hacer daño, aquí la víctima eres tú", expresa en un comentario en Facebook que llega a añadir que es "una lástima que las mujeres que sufren de verdad este tipo de acoso se ven ensuciadas por quien presenta denuncias falsas".

Egea ha sido próxima a González (como evidencia la publicación) y a quien había sido su aliado en los anteriores procesos internos: el líder provincial, Carlos Fernández Bielsa. Egea encabeza una comarca donde no hubo candidatos alternativos, pero sí cierta tensión ante la composición de la ejecutiva entre los más próximos a la dirección autonómica y al alcalde de Cullera, Jordi Mayor. Menos expresa es en su apoyo la exdiputada en las Corts y asesora en la diputación, Pilar Sarrión, quien le indica: "Ánimo, a demostrar la verdad".