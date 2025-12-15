Redacción Levante-EMV

Ronda de reconocimiento de la red autoorganizada de walkie talkies en la zona cero de la dana

Más de un centenar de voces respondieron este fin de semana a la llamada. “Massanassa para Paiporta, ¿me recibes?”, inquiría una voz. “Paiporta, alto, claro y sin novedad”, respondía otra, desde la cercana localidad de l’Horta Sud, una de las más golpeadas por la dana del pasado 29 de octubre de 2024. Un centenar de walkie talkies que habían sido repartidos entre las diferentes localidades de la zona cero, y con ellos un centenar de personas, se mantuvieron también en alerta roja durante el fin de semana. Prevenidos ante cualquier necesidad de coordinar esfuerzos, una posibilidad que echaron en falta tras la catástrofe del año pasado que dejó tras de sí 230 personas fallecidas. Más información