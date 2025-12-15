Tráfico en València: Un accidente en la A-3 y otro en la V-30 provocan retenciones para entrar en Valencia

Nuevas complicaciones en el tráfico en Valencia según han informado las competentes de regulación de tráfico, Dirección General de Tráfico y Guardia Civil de Tráfico. En estos momentos los principales accesos a la ciudad sufren retenciones debido a un tráfico denso y lento. La V-30, la Pista de Silla y la A-3 sufren retenciones a estas horas de la mañana de lunes.

La situación a esta hora de la mañana es complicada en la A-3 a la altura de los kilómetros 335, en Loriguilla, ya que se ha producido un accidente que está provocando retenciones para poder acceder a Valencia.

Mañana complicada de tráfico en los accesos a València. Un accidente en la V-30, a la altura de Mislata dirección Puerto está provocando retenciones. También en esta vía hay retenciones a su paso por Vara de Quart y Mislata.

En la Ronda Nord, en la incorporación en la V-30 hay congestión que afecta también a la carretera de la Feria de Muestras. La Autovía de Torrent de entrada a València también sufre retenciones.

En la Pista de Ademuz, hay dos zonas complicadas: en la zona del Palacio de Congresos y en la zona de Burjassot- Paterna.

Estas son las retenciones de las principales vías;

En la A-3 en el km PK 335.0 - 338.0 ha habido un accidente que provoca largas colas de acceso a Valencia. En los puntos 335.0 - 338.0 retenciones por un accidente. En el punto PK 338.0 carril cortado por accidente.

En la A-7 en los Km 339.0 - 337.0 hay retenciones a la altura de Aldaia - Quart de Poblet.

En la V-30, hay varios kilómentros de retención en el 11.0 - 8.0. En los kilómetros 6.0 - 10.0 también hay retenciones a la altura de Mislata.

En la CV-36 el tráfico es lento en el km PK 1.5 - 0.1.

En la A-7 km PK 332.0 - 335.0 hay retenciones a la altura de Manises - Riba-roja de Túria. En los km 328.0 - 324.5 también hay congestión a la altura de Paterna. En los puntos PK 339.0 - 337.0, congestión a la altura de Aldaia - Quart de Poblet.

En la V-31, a la altura de los kilómentros 10.0 - 13.0 retenciones a la altura Silla - Massanassa.

Información en elaboración

En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.