El último superviviente del Palau defiende su gestión del 29-O: “Estoy orgulloso”

El único superviviente político del núcleo duro de Carlos Mazón tras su salida del Consell ha afirmado esta tarde en el Congreso que no sabía nada de lo que hacía el president el 29 de octubre, sin embargo, si sobre su entonces jefe se ha afeado que no estuviera en sus responsabilidades ante la situación que se estaba dando, Cayetano García ha reivindicado que aquella jornada él estuvo en su despacho y haciendo lo que tocaba: preparar la respuesta de la emergencia desde el punto de vista jurídico y hasta un decreto de ayudas para cuando hubiera pasado la catástrofe.

Cayetano García, exsecretario autonómico de Presidencia y rescatado y recolocado ahora por Juanfran Pérez Llorca en la Conselleria de Hacienda, fue en realidad uno de los pocos miembros de Presidencia, por no decir el único, que estuvo ese día enfocado en la catástrofe, aunque tan abstraído en sus competencias que no se salió ni un milímetro de ellas pese a la catástrofe que se estaba gestando en directo por televisión. Este lunes ha pasado por la comisión de investigación de la dana en el Congreso de los Diputados.

"Yo hice mis funciones, autónomamente y sin ninguna directriz", ha explicado García, a quien el portavoz de Compromís-Sumar, Alberto Ibáñez, ha definido como "la mano derecha político-legal" de Mazón. "Yo me siento orgulloso de mí, aquí respondo por mí y estoy orgulloso de mi labor", ha insistido sobre su actuación sobre la que ha añadido que su "única obsesión" aquella tarde fue "igual que en el incendio de Campanar" sacar un decreto de ayudas cuanto antes.

De hecho, quien ha sido un alto cargo del núcleo duro de Mazón (aunque ha evitado entrar a valorar si considera la relación que tiene con él es de "amistad") ha llegado a pedir disculpas a víctimas y afectados en lo relativo a sus funciones: "Seguramente del sistema de ayudas que hemos diseñado haya cosas mal y les quiero pedir disculpas en el ejercicio de mis funciones", ha dicho al finalizar.

Previamente, Cayetano García ha narrado que regresó al Palau a las 16.30 horas tras llevar a Xàtiva al jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca. Y que desde ese momento se puso a trabajar en la confección de un decreto de ayudas para Utiel. Con Mazón, del que asegura que "no sabía dónde estaba” (“Ni ese ni ningún otro día, no soy de su gabinete, a mí me convocan a reuniones y acudo", dice), no habló esa tarde pero sí intercambió mensajes.

19.20 horas: primer whatsapp con Mazón

Empiezan a las 19:20 horas donde le pasa un borrador del decreto que podría darse para ayudas en Utiel. "Hola, tenemos ya preparado esto", al tiempo que comienza a desgranar las ayudas por daños materiales, gastos subvencionables o cobertura por fallecimiento. Con 15 millones se llegaría a 3.000 viviendas, calculaba en ese momento. A esas horas, Mazón estaba desconectado, y García pensando en Utiel aunque a esos horas ya hacía minutos que el Poyo y sus afluentes estaban arrasando l’Horta Sud.

El exsecretario autonómico de Presidencia, Cayetano García Ramírez, comparece ante la Comisión de Investigación de la dana, en el Congreso. / Eduardo Parra / Europa Press

"Bien preparado, lo vemos", le respondió por whatsapp Mazón a García a las 20.13 horas sobre ese borrador de ayudas para Utiel, según el mensaje leído por García. A la hora de la respuesta hacía dos minutos que habían sonado los móviles con el Es Alert, cuestión por la que también le hace mención García a Mazón. "Ha llegado una alerta a los móviles", le indicó el alto cargo. "Sí", contestó Mazón. Ante ello, le preguntó si necesitaba que fuera algún sitio, oferta que Mazón rechazó. Esa fue todo el contacto que tuvo García con Mazón ese día ya que no llegaron a coincidir en el Palau porque de ahí se fue a las 18 horas.

Es Alert y contactos con la Abogacía

Al margen de esto, García se desvincula de la confección del Es Alert y de las recomendaciones que dio a Salomé Pradas cuando esta pidió consejo legal sobre la posibilidad de un confinamiento. El exsecretario autonómico de Presidencia niega que en ningún momento hablara en nombre de Mazón ni siquiera darle una "orden" a un conseller, "puedo dar una matización legal, pero no una orden y en ningún caso dando el parecer de Mazón"; una forma de desligarse de cualquier posible relación en el envío del Es Alert.

Cabe recordar que el jefe de gabinete fue muy taxativo a la hora de insistir a Pradas para que no planteara un confinamiento, como acreditan los whatsapp que la exconsellera ha sumado a la causa. El propio García también trasladó que un confinamiento de la población podía ser un lío jurídico, expresión de la que se ha desmarcado.

García admite que habló con Salomé Pradas sobre esa hora, entre las 16 y las 16.30 horas en un primer momento, y después sobre las 19:36 horas cuando le explica la posible situación de rotura de Forata y le pide consejo para confinar a la población. Ante ello, García indica que le redirigió a la Abogacía de la Generalitat. García ha exhibido su factura telefónica de ese día y ha leído mensajes.

Con ello, ha demostrado que tuvo una llamada a las 19:43 horas con Pradas y que inmediatamente después, a las 19:44 horas, habla con Abogacía de la Generalitat para saber la legalidad de un confinamiento sobre el que le consulta la exconsellera, y a y 55 habla con la subsecretaría de Presidencia "para ver quién estaba de guardia en el DOGV" por si hubiera que tomar alguna medida.

No obstante, ha habido un momento de duda cuando le han preguntado de qué habló con la exconsellera a las 20:24 horas, llamada que ha asegurado que desconocía. "No era consciente de ella", ha indicado. Posteriormente, justo en su última intervención, sí ha querido hacer un apunte al respecto y revisando su factura ha indicado que un minuto después de esta conversación que no recordaba hay constancia de una llamada al abogado de la Generalitat y otra al responsable del DOGV.