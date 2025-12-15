Una acusación popular pide un careo entre la exconsellera Pradas y el jefe de gabinete de Mazón

Acció Cultural del País Valencià (ACPV), que ejerce la acusación popular y particular en la causa de la dana bajo la dirección letrada de Manolo Mata ha pedido a la jueza de la dana que se acuerde un careo entre la exconsellera Salomé Pradas y José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete de Carlos Mazón. Una diligencia que ACPV solicita ante las evidentes contradicciones entre los mensajes filtrados por Pradas con Mazón y Cuenca y las dos declaraciones del exjefe de gabinete ante el Tribunal de Instancia 3 de Catarroja.

Además, ACPV y Compromís, que ejerce la acusación popular bajo la dirección letrada de Arman Galán, también solicitan a la jueza de la dana que pregunte a la Abogacía de la Generalitat si llegó a informar sobre la posibilidad de confinar a la población el 29 de octubre de 2024. Ambos también solicitan que se identifique al técnico de la Generalitat que cambió el móvil a José Manuel Cuenca.

Sobre el careo solicitado por ACPV, el abogado Manolo Mata señala en su escrito que "las declaraciones prestadas por el testigo José Manuel Cuenca, que ostentó la secretaría autonómica como director del gabinete del President de la Generalitat, se constata la existencia de graves inexactitudes por lo que es esencial llevar a cabo determinadas diligencias que contribuyan a esclarecer elementos esenciales de la gestión de la emergencia sometida a la investigación judicial por la dana del 29 de octubre de 2025".

De las diversas contradicciones, para esta acusación es "especialmente relevante la contradicción, evidenciada tras la declaración testifical contradiciendo las tajantes manifestaciones públicas de la entonces Consellera de Justicia e Interior, la investigada Salomé Pradas, respecto a que por parte del testigo se le comunicó que no debía molestar al presidente debiendo canalizar toda la información que le quisiera trasladar a éste se efectuara a través de su persona".

El careo está previsto en la ley de enjuiciamiento criminal para el caso que dos testigos o dos acusados se contradigan entre sí. Aunque el abogado Manolo Mata apunta que "es evidente que este careo, obligatorio para el testigo, si así se acuerda, no lo es para una investigada por lo que hasta su celebración no se sabrá si va a participar o no en el mismo".

El resto de diligencias solicitadas tanto por ACPV como por Compromís apunta hacia la Abogacía de la Generalitat y la dirección general de Tecnologías de la Información (Dgtic). Respecto a la Abogacía de la Generalitat, Compromís solicita a la magistrada Nuria Ruiz Tobarra que "se requiera a la Abogacía de la Generalitat Valenciana para que informe si en fecha 29 de octubre de 2024 fue emplazada por parte de Cayetano García, secretario autonómico de Presidencia en ese fecha, a fin de emitir alguna valoración jurídica, intervención o dictamen en relación con las medidas a adaptar en relación con los episodios de la dana de ese mismo día".

Aunque, en todo caso, "interesa que se pronuncien si en algún momento de esa jornada fueron requeridos en relación con la emergencia de ese día por parte de algún componente de la Consellería de Justicia y Medio Ambiente, o de alguien del equipo de Presidencia de la Generalitat, y en caso afirmativo cual fue el contenido del requerimiento".

En similares términos se expresa ACPV que solicita que "la dirección General de la Abogacía General de la Generalitat informe sobre las consultas verbales o escritas que se evacuaron por altos cargos de la entonces Consellería de Justicia e Interior o de Presidencia de la Generalitat a esa dirección general, a la Abogacía General de Presidencia o a la Abogacía General de la Consellería de Justicia e Interior, el pasado día 24 de octubre de 2025, indicando el objeto de las consultas y las respuestas emitidas".

El resto de diligencias tienen que ver con la pérdida de datos del móvil que el jefe de gabinete de Mazón asegura haber perdido en un cambio de la terminal. Por ello, ACPV pide a la jueza de la dana que "requiera de la dirección general de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Generalitat e informe sobre el proceso de sustitución del teléfono móvil del anterior director del Gabinete del President de la Generalitat, señor José Manuel Cuenca, realizado el pasado 15 de junio de 2025".

Igualmente, el abogado de Compromís Arman Galán solicita que se requiera un "informe de la intervención que se realizó en el terminal móvil del señor Cuenca en una actuación situada por éste "en torno a los meses de junio y julio de 2025”, ya que según el testigo sólo cuenta con un número de teléfono que hace las veces de móvil personal y profesional". Por ello, también requiere que "se informe la tipología de la misma y si se produjo alguna incidencia relacionada con el almacenamiento de datos en la asistencia solicitada por éste".

El letrado Arman Galán igualmente interesa "se identifique al técnico que, según el señor Cuenca, acudió al Palau de la Generalitat a realizar el cambio de terminal y el trasvase de información en la que pudo producirse la pérdida de información, a efectos de que sea citado como testigo; con ello se certificaría la realidad de dicha afirmación, pero sobre todo se podría valorar a través de este profesional la posibilidad de recuperar dichos datos de alguna forma tecnológicamente válida".