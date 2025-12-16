El año que ahora vamos a cerrar vuelve a estar entre los más cálidos de nuestro planeta desde que hay registros homologados. Lo confirma el último informe de Copernicus, que lleva a cabo un seguimiento exhaustivo de la evolución del proceso actual de cambio climático en nuestro planeta. Varios meses de 2025 han tenido una temperatura por encima del 1,5º C. La proyección de esta agencia para los próximos años señala que habremos rebasado el grado y medio de subida de la temperatura media terrestre, respecto a 1850, en el año 2029, esto es, dentro de cuatro años. Recordemos que este umbral se había fijado como límite a no rebasar en 2100. Como vemos todo va más rápido de lo que señalaban las proyecciones climáticas a comienzos del presente siglo. Y es que el consumo de combustibles fósiles en nuestro planeta está disparado. De nada están sirviendo los acuerdos internacionales de reducción de emisiones. Y la proporción de CO₂ de origen antrópico que permanece en nuestra atmósfera va al alza. Y ello sin que haya otras oscilaciones planetarias que potencien la subida de temperaturas, ni una gran actividad solar que aumente su irradiancia. Hay están los datos. No querer ver esta realidad ni los efectos socioeconómicos que ya está ocasionando en nuestro litoral mediterráneo, es condenar a un engaño peligroso a la sociedad. Y hay quien favorece esta situación o quien prefiere vivir ignorando lo que ocurre, con la creencia de que ya se arreglará solo, porque lo importante es mantener un patrón de desarrollo económico que agrava la situación. Y esto no ha hecho más que empezar.