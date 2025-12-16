Absentismo laboral: 5.300 personas faltan cada día a su trabajo en residencias o ayuda a domicilio

El empleo es el gran reto del sector de la atención a la dependencia. Así lo aseguran desde la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte) tras realizar la VIII Jornada de Responsabilidad Social Empresarial, celebrada en Valencia, donde se debatió sobre cómo hacer frente a la "carencia creciente de personal cualificado,las dificultades en la captación y retención de talento, los retrasos en homologaciones y un absentismo laboral preocupante".

La problemática del absentismo laboral tiene un fuerte impacto en la Comunitat Valenciana. Según los datos disponibles, cada día unas 5.300 personas no acuden a su puesto de trabajo en el sector de atención a los cuidados, sumando profesionales de residencias de todo tipo (unas 3.000) y de los servicios de ayuda a domicilio (unas 2.200). Por provincias, el mayor volumen se concentra en Valencia, con alrededor de 3.000 ausencias diarias, seguida de Alicante, con unas 1.700, y Castellón, con cerca de 600 profesionales que no acuden diariamente a su trabajo.

"Estas cifras reflejan la magnitud del reto organizativo al que se enfrentan los centros y servicios y evidencian la necesidad de abordar el absentismo como un problema estructural, con impacto directo en la calidad de la atención y en la sostenibilidad del sistema de cuidados", aseguran desde Aerte.

El presidente de Aerte, José María Toro, señaló que “existen muestras evidentes de que la falta de personal no se soluciona solo mejorando las condiciones laborales”, y defendió la necesidad de identificar y trabajar otros puntos críticos como la formación, las homologaciones de títulos, el absentismo o el atractivo del sector para las nuevas generaciones.