Un aparatoso accidente de camión corta la A-3 en Buñol dirección a València

Un accidente de tráfico en el que se ha visto implicado un camión ha obligado a cortar por completo la A-3 en el portillo de Buñol, en dirección hacia València, este martes minutos antes de las 17:00 horas. El siniestro se ha producido en el kilómetro 318 y están interviniendo dotaciones de bomberos. Según testigos persenciales, el camión ha quedado volcado colapsando, al menos, dos carriles de la autovía a la altura de la escultura de las dos palmeras.

Tráfico parado en la A-3 en el portillo de Buñol / DGT

Si bien se ha procedido al corte total de la vía, se acumulan ocho kilómetros de retención en este punto, con parones de hasta dos horas y media. El tráfico ha sido desviado en el kilómetro 306 de la nacional N-3 entre Buñol y Siete Aguas.

Desde DGT piden precaución

La DGT ha recordado en sus redes sociales la necesidad de tomar precauciones excepcionales en días con alerta amarilla por lluvia. Es importante consultar el estado de las carreteras antes de circular.

