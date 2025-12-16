Una acusación popular pide incorporar a la causa de la dana la declaración de Pradas en el Congreso

El sindicato FETAP-CGT ha pedido al juzgado de Catarroja que instruye la causa penal por la gestión de la dana que solicite al Congreso de los Diputados copia de la documentación aportada por la exconsellera Salomé Pradas en su declaración de este lunes en la comisión de investigación de la tragedia para su incorporación al procedimiento.

La Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la CGT (FETAP-CGT), que ejerce la acusación popular, alude en su escrito, al que ha tenido acceso EFE, a que la exconsellera, investigada en la causa, durante su comparecencia en la comisión volvió a aludir al "apagón informativo" y a los "fallos estrepitosos" de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

El sindicato aporta un informe sobre la información que aquel 29 de octubre se tenía del estado de las carreteras, las que estaban cortadas y su ubicación geográfica, los puntos de control y las llamadas al 112, especialmente en la comarca de la Hoya de Buñol, poniéndolo en conexión con los lugares en los que se produjeron muchos de los fallecimientos, principalmente de personas que se encontraban o en fincas agrícolas o en desplazamientos con sus vehículos, algunos de ellos trabajadores 'in itinere'.

Expone asimismo que desde poco más allá de las 15.00 horas numerosas carreteras, tanto de titularidad autonómica como provincial y estatal, ya estaban cortadas por inundaciones en zonas directamente vinculadas a los barrancos del Poyo, Pozalet, Goyo y Chiva.

Analiza especialmente lo acontecido en la localidad de Chiva, cabecera de varios de estos cauces, donde se registraron más de 160 llamadas al 112 a lo largo del día por rescates (66), filtraciones de agua (35), vehículos bloqueados (25), personas incomunicadas (20), vías intransitables (9), agua en inmueble (6), precipitaciones intensas (3) y desbordamiento de cauce (1) y más de un centenar durante el periodo en que el CECOPI ya estaba constituido.

"Pese a ello, no se activaron de forma efectiva los puntos de vigilancia previstos en los planes de 2 emergencia ni se adoptaron medidas de alejamiento de la población", indica el sindicato.

A juicio de FETAP-CGT "todo ello prueba otra clara fuente de información que desde el Centro de Coordinación de Emergencias, y también en el CECOPI, tenían o deberían tener y, por tanto, conocimiento efectivo del desbordamiento de barrancos clave varias horas antes de la emisión del tardío y erróneo mensaje Es-Alert".

El informe concluye señalando los "incumplimientos graves y generalizados" del Plan Especial de Inundaciones, entre ellos, la ausencia de puestos de mando avanzados, la falta de llamadas de alerta a las alcaldías, el retraso en la coordinación operativa y la emisión de mensajes genéricos a la población cuando el peligro era ya inminente.

"Todo ello se produjo pese a la abundante información disponible procedente de avisos meteorológicos, hidrológicos, llamadas de emergencia y cortes de carretera y del metro de Valencia", concluye.

Pide por ello al juzgado que acuerde recabar de la Comisión de Investigación sobre la gestión de la crisis derivada de la Dana en el Congreso de los Diputados copia de la documentación aportada por Pradas en su comparecencia de ayer para su incorporación al procedimiento.

FETAP-CGT considera además en su informe aportado al juzgado que los directores del Plan Especial de Inundaciones que "no estuvieron a la altura de las circunstancias", y que el entonces secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, "no estuvo a la altura de las circunstancias por inacción", ya que "no hizo nada el día 28 de octubre en situación de emergencia, el día 29 hasta las 12.30 no acudió al centro de emergencias y marchó a las 14.00 horas a Carlet, único punto que estaba vigilado".

"Todo esto agravado por la indecisión de la señora Pradas que no tomó ninguna acción de protección desde las 15.00 horas hasta las 20.11 horas. Acompañando además al señor Argüeso en la temeridad de acudir a Carlet", para "hacer publicidad y posiblemente para obtener una fotografía, imágenes o vídeos con los bomberos forestales", afirma el sindicato.