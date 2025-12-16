Aemet lanza un aviso naranja por lluvias en el litoral norte de Valencia para esta noche

Aemet ha lanzado un aviso naranja por fuertes lluvias para esta noche en el litoral norte de la provincia de Valencia. Según informan desde la agencia, la zona de la Albufera es la que más precipitaciones concentra, con un acumulado de 40mm. en una hora. Tal como indica Aemet, entre el paraje natural y la capital se encuentra un núcleo convectivo muy localizado que está dejando precipitaciones de intensidades fuertes o muy fuertes.

El aviso se mantiene, por el momento, hasta la medianoche. Después, según las previsiones el aviso pasa a amarillo, como en el resto de la provincia y toda la Comunitat Valenciana, donde se mantiene este nivel de alerta, a excepción del sur de Alicante.

Metrovalencia interrumpe la circulación

Metrovalencia ha informado en sus redes sociales de que interrumpe la circulación de sus trenes en las líneas 1 y 2 por las fuertes precipitaciones que se concentran esta noche en el litoral norte de València.

Inundaciones en l'Horta Sud

Las fuertes lluvias se han dejado notar en localidades de la zona cero como Catarroja, donde el alcantarillado ha colapsado y se han comenzado a inundar algunas de las calles del municipio. Lo mismo ocurre en Benetússer o Massanassa, donde se han acumulado 24,4 mm. en la última hora. La dana dejó graves daños en el sistema de alcantarillado en estos municipios que, en días de fuertes lluvias, se ven desbordados.

Levante-EMV

Massanassa, con acumulados de 24,4 mm en la última hora, es el municipio donde más ha llovido esta noche. Le siguen València con 23mm, Paiporta con 18,4 mm, Aldaia con 18,1 mm, Picanya con 17,6 mm, Torrent con 16,2 mm, Quart de Poblet con 16 mm, Catarroja con 15,6 mm, y Xirivella con 11,2 mm, según indica Emergencias.