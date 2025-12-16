La Comunitat Valenciana permanece este martes en alerta amarilla por lluvias y tormentas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así tras el paso del frente, el centro de una borrasca se va a situar en el sureste de la Península, introduciendo aire húmedo de levante en un ambiente ligeramente inestable, por lo que las tormentas pueden tocar tierra y producirse chubascos fuertes, sobre todo a partir de mediodía, ha informado la Aemet.

El tiempo para hoy

Esta jornada habrá cielo muy nuboso, con chubascos moderados en general, que pueden ser fuertes y, en Castellón, persistentes, han apuntado las mismas fuentes.

Así mismo, se esperan temperaturas mínimas en descenso ligero, así como las máximas. También habrá hoy viento flojo de dirección variable, salvo en los litorales de Valencia y Castellón, donde será del este y noreste flojo a moderado.