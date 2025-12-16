Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Municipios cancelan clasesSuspensión clases ValenciaAemet alerta rojaDirecto temporalEvolución tormentasTiroteo en SídneyCachorros en Navidad
instagramlinkedin

La Comunitat Valenciana permanece este martes en alerta amarilla por lluvias

Esta jornada habrá cielo muy nuboso, con chubascos moderados en general, que pueden ser fuertes

Las lluvias afectan desde esta mañana a la provincia de Valencia, aunque lo peor se espera esta tarde.

Las lluvias afectan desde esta mañana a la provincia de Valencia, aunque lo peor se espera esta tarde. / Eduardo Ripoll

Redacción Levante-EMV

La Comunitat Valenciana permanece este martes en alerta amarilla por lluvias y tormentas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así tras el paso del frente, el centro de una borrasca se va a situar en el sureste de la Península, introduciendo aire húmedo de levante en un ambiente ligeramente inestable, por lo que las tormentas pueden tocar tierra y producirse chubascos fuertes, sobre todo a partir de mediodía, ha informado la Aemet.

El tiempo para hoy

Esta jornada habrá cielo muy nuboso, con chubascos moderados en general, que pueden ser fuertes y, en Castellón, persistentes, han apuntado las mismas fuentes.

Así mismo, se esperan temperaturas mínimas en descenso ligero, así como las máximas. También habrá hoy viento flojo de dirección variable, salvo en los litorales de Valencia y Castellón, donde será del este y noreste flojo a moderado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Todos los municipios de Valencia que han cancelado las clases del lunes por las lluvias
  2. Alerta roja: Últimas noticias sobre la alerta roja por lluvias torrenciales en Valencia
  3. Alerta roja en el litoral de Valencia por la borrasca Emilia
  4. Por qué no ha llovido en Valencia tanto como se esperaba: ¿Se ha equivocado la Aemet con la alerta roja?
  5. Valencia en alerta roja: lo peor a partir del mediodía y amenaza las comarcas del 29-O con hasta 250 l/m2
  6. Alerta roja en Valencia: Estos son los municipios donde ha llovido más en las últimas horas
  7. Alerta naranja por fuertes precipitaciones en Valencia: La Aemet dice cuándo lloverá más tras la llegada de la borrasca Emilia
  8. La Aemet emite una advertencia especial ante la llegada de una borrasca de gran impacto a la C. Valenciana: esto es lo que nos espera

Alerta amarilla por lluvias en la C.Valenciana

Alerta amarilla por lluvias en la C.Valenciana

Una acusación popular pide incorporar a la causa de la dana la declaración de Pradas en el Congreso

Una acusación popular pide incorporar a la causa de la dana la declaración de Pradas en el Congreso

Acoso sexual en el PSPV de Almussafes: "Está recibiendo insultos, pero también mucho apoyo"

Acoso sexual en el PSPV de Almussafes: "Está recibiendo insultos, pero también mucho apoyo"

La jueza de la dana ve "una hipótesis plausible" que Vilaplana llevara a Mazón al Palau en su coche, como informó Levante-EMV

La jueza de la dana ve "una hipótesis plausible" que Vilaplana llevara a Mazón al Palau en su coche, como informó Levante-EMV

Occident abre una nueva oficina en Benaguasil

Occident abre una nueva oficina en Benaguasil

Tráfico en València: Un accidente en la A-7 a la altura de Bétera provoca varios kilómetros de retención

Tráfico en València: Un accidente en la A-7 a la altura de Bétera provoca varios kilómetros de retención

El caso de Toni González llegó a Ferraz en octubre por una denuncia de acoso laboral

El caso de Toni González llegó a Ferraz en octubre por una denuncia de acoso laboral

Tsunami machista: De 5 mujeres asesinadas en 8 días al escándalo del #Metoo socialista

Tsunami machista: De 5 mujeres asesinadas en 8 días al escándalo del #Metoo socialista
Tracking Pixel Contents