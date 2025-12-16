INFORMACIÓNTV

La Comunitat Valenciana será sede de los Premios ídolo hasta 2027

Con estas palabras, la influencer y fundadadora de los Premios ídolo, Dulceida, anunciaba que la Comunitat Valenciana acogerá durante los próximos tres años los galardones más importantes del mundo influencer y de creación de contenido en Internet. Estos premios, reconocen la labor de las personalidades más importantes de internet a través de diferentes categorías. La decisión de traerla a la terreta,es, según los propios protagonistas como el periodista alicantino Abel Planelles, que posee una cuenta de TikTok con cerca de 400.000 seguidores, una decisión muy acertada.