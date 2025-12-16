La diputación concede al Arzobispado 780.000 euros con el voto en contra de Compromís

La Diputación de València ha aprobado un conjunto de subvenciones por un importe total de 783.231 euros destinadas a la conservación y rehabilitación del patrimonio eclesiástico en 11 municipios valencianos, en el marco del convenio de colaboración firmado con el Arzobispado de València, una línea de actuación que se complementa con el Plan Especial de Recuperación del Patrimonio Cultural impulsado por la institución provincial. El proyecto más cuantioso validado este martes es el de Utiel, 121.000 euros para sustituir la cubierta de la Parroquia de Nuestra Señora del Loreto de las Cuevas.

El proyecto ha tenido el respaldo del equipo de gobierno de PP y Ens Uneix, con el apoyo de Vox y del PSPV. Compromís, por su parte, ha votado en contra. Considera esta decisión "un retorno a las prácticas opacas y clientelistas de las épocas más oscuras del PP, cuando el dinero público se repartían a dedo y sin ningún criterio objetivo ni transparencia".

Entre las ayudas, se destinan 50.000 euros para restaurar la cubierta de la cúpula de la iglesia de San Francisco de Asís de Llíria (Camp de Túria); 65.144 euros para los trabajos de conservación en la cubierta y las fachadas de la Iglesia de Sant Joan Baptista de Benicolet (Vall d’Albaida); 113.369 euros para la sustitución en cubierta y reparación de contrafuertes en la Parroquia de Sant Jaume Apòstol de Ayacaro de Canals (la Costera); 64.244 euros para la restauración del pórtico de la fachada de la Parroquia de Sant Pere de Catadau (la Ribera Alta); y 93.340 euros para la restauración de pintura mural en voltes y recolocación del revestimiento cerámico del S.XVIII en el trasagrario de la capilla del Crist de Sant Roc de Oliva (la Safor).

En l’Horta Nord, se aprueban 45.000 euros para la rehabilitación de los revestimientos de mármol deteriorados de la Parroquia Santa María Magdalena de Benifaraig y 94.000 euros para la superposición del pavimento de la Iglesia de San Honorato de Vinalesa. Además, en Meliana, se restaurarán las fachadas de dos ermitas: la del Crist de la Providència (24.651 euros) y la de la Verge de la Misericòrdia (44.359 euros).

En l’Horta Sud, se da el visto bueno a 63.276 euros para la rehabilitación de la Iglesia San Martín Obispo de Alcàsser y 4.396 euros para la reparación de las grietas de la Ermita de la Mare de Déu de Vallivana de Picassent.

En total, teniendo en cuenta las ayudas de 2024, se ha aprobado 19 actuaciones en 16 municipios por un importe de 1,2 millones. El año pasado se concedieron 424.000 euros para recuperación de patrimonio eclesiástico de Valencia, Alpuente, Silla, Llíria, Massalavés y Benavites.

El presidente de la Diputación de València ha destacado “la implicación” de la institución provincial con el patrimonio de la provincia. “Sin duda nuestras iglesias y ermitas forman parte de nuestro patrimonio cultural, son mucho más que templos religiosos, pues forman parte de la arquitectura de nuestros municipios y suponen una riqueza patrimonial que, como administración pública, debemos proteger”.

En la misma línea, la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, ha subrayado que “este equipo de gobierno está dando un gran impulso a la recuperación del patrimonio”. “Actuar a tiempo es fundamental”, ha remarcado Enguix, quien ha explicado que “estas intervenciones permiten frenar el deterioro antes de que se convierta en un problema mayor, evitando riesgos para las personas y costes mucho más elevados en el futuro”.

Además de este convenio con el Arzobispado, la Diputació de València está trabajando en materia de patrimonio a través del Plan Especial de Recuperación del Patrimonio Cultural, una iniciativa que la institución provincial ha reactivado tras ocho años sin convocarse.

El programa, impulsado desde el área de Cooperación Municipal, cuenta con una dotación de cerca de 12 millones de euros para financiar proyectos de restauración y conservación del patrimonio histórico en municipios de toda la provincia. Así, la vicepresidenta destacaba que “tanto el convenio con el Arzobispado como este Plan de Patrimonio nos permiten proteger el patrimonio que es nuestra herencia cultural” al mismo tiempo que ayudan a las comarcas y municipios “a disponer de elementos de que atraigan el turismo y se puedan convertir en motor del desarrollo local”.

Además de esto, la diputación se ha comprometido por unanimidad en el pleno de este martes a cubrir el 50% de las ayudas a los 28 municipios que el Gobierno no reconoce como afectados por la dana. Al no estar incluidos en el decreto, el Ejecutivo les paga solo la mitad de sus proyectos de reconstrucción, lo que dificulta la ejecución de estas obras porque los municipios no siempre disponen de la liquidez necesaria. Por eso, para que puedan cobrar la ayuda estatal, la Diputación se hará cargo de esa parte con un total de tres millones de euros para estos 28 municipios.

Por lo que se refiere a las mociones, se ha aprobado una de Compromís, con el apoyo de todos los grupos excepto de Vox, que se ha abstenido, en la que se insta al Gobierno a reformar, de manera definitiva la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, para garantizar la autonomía financiera de los ayuntamientos y permitir que los remanentes de tesorería puedan destinarse a inversiones y actuaciones prioritarias para la ciudadanía, sin la obligación de destinarlos exclusivamente a amortizar deuda.

Control del jabalí

Por otra parte, el pleno ha dado luz verde a una moción de Vox para el control cinegético del jabalí con el apoyo del PP, la abstención de PSPV y Ens Uneix, y el voto en contra de Compromís. Entre otras, se ha acordado instar al Gobierno central a promover iniciativas para facilitar este control a través de la actividad cinegética siendo la caza la herramienta más eficaz a fin de contener el crecimiento descontrolado de estas especies y sus consecuencias.

El pleno ha empezado con un minuto de silencio en memoria de Nati, la última víctima de violencia contra la mujer fallecida la semana pasada en Catarroja tras una brutal paliza de su pareja. “Por ella, por las que ya no están y por las que hoy continúan teniendo miedo. Ni una más”, ha destacado el presidente de la Diputación.