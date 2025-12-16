Los ecologistas advierten: cazar jabalíes puede disparar su reproducción

La peste porcina africana ha llevado a una cierta psicosis entre las personas más cercanas al medio rural pero, sobre todo, a la adopción de una serie de medidas por parte de la Generalitat. Son medidas de prevención y control, aunque en la Comunitat Valenciana no se ha detectado ningún caso de esta plaga, que no se contagia a humanos. Y una de las medidas estrellas es el incentivo de 40 euros a los cazadores por pieza abatida y recogida de estos animales, que se encuentran en sobrepoblación en la mayoría de municipios, con el fin de evitar la propagación de la patología. La Federación de Caza de la Comunitat Valenciana defendía estas medidas, a su juicio imprescindibles y ajustadas. Ahora, los ecologistas alertan de que pueden ser hasta contraproducentes.

Porque, si en esas batidas y esperas de caza de jabalí, se abaten machos y hembras adultas, las hembras jóvenes empiezan a reproducirse precozmente, llegando incluso a dos camadas anuales. Así lo aseguran desde Acció Ecologista-Agró, que alude a “estudios científicos que lo corroboran”. Como resultado, se da una situación en la que, a pesar de que hay más capturas cada año, la población de jabalí va en aumento.

“Obviar el comportamiento matriarcal de la especie solo para dar luz verde a la caza agrava el problema”, han denunciado desde la organización ecologista. Afirman que estas medidas pueden ser ineficientes y por eso piden hacer inspecciones y controles que aseguren que están funcionando. Unos controles que no se están llevando a cabo, añaden.

Trampas y aumentar los depredadores

Pero, más allá de la crítica, el colectivo ecologista propone alternativas a estas técnicas de caza, como la extensión de las trampas, “una metodología menos violenta que está dando resultados óptimos en algunos lugares”, aseguran.

Y, sobre todo, apuestan por soluciones basadas en la propia naturaleza, como fomentar los depredadores de los jabalíes. Por ejemplo, limitando la caza de zorros y tratando de aumentar las poblaciones de rapaces, no suficientemente expandidas. Eso sí, creen que se deberían prohibir las repoblaciones de jabalíes en toda España, y recuerdan que, en el territorio valenciano, “no hace muchos años, se repoblaba en algunos cotos con jabalíes de Centroeuropa”. “Aunque estas actuaciones aquí ahora están prohibidas, continúan permitiéndose en otros territorios. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha, este año, hay 32 granjas cinegéticas de jabalí”, señalan.

Un cazador durante una batida de jabalíes contra la sobrepoblación y la peste porcina / Redacción Levante-EMV / Federación de Caza de la Comunitat Valenciana

La importancia de los datos

Asimismo, desde Acció Ecologista - Agró hacen referencia al hecho de que, durante 2025, la Generalitat Valenciana ha modificado la ley de caza y la normativa que regula la caza de jabalíes y otros ungulados, para hacer frente a la sobreabundancia de jabalíes. “Según la Generalitat, en 245 municipios valencianos se da esta problemática, es decir, en el 85% del territorio, pero estos datos, cabe insistir, son aportados por las sociedades de cazadores”, reprochan desde la organización.

En este sentido, creen que la puesta en marcha de cualquier medida para regular su población “requiere datos correctos, objetivos y fiables”. Por eso, creen que es necesario implementar el proyecto europeo ENETWILD y los protocolos de la European Observatory of Wildlife (EOW), con la intervención de ingenieros para el cálculo de resultados. “La participación de la ciencia en la gestión de la biodiversidad y del equilibrio ecosistémico es importante. De esta depende la aplicación de medidas adecuadas y no interesadas”, apuntan

Atender a la hibridación

Además, los ecologistas se preguntan por las causas que explicarían la sobreabundancia de jabalíes, y concluyen que desde las administraciones se debe hacer frente al proceso de hibridación. En los últimos años, este proceso se produce con el cerdo vietnamita, popularizado a principios de los 2000 como mascota y finalmente abandonado en el medio natural por el ser humano. “Existen registros de suelta de cerdos vietnamitas por casi toda la geografía española, siendo más frecuente esta práctica irresponsable en las regiones costeras próximas a grandes ciudades”, detallan. En concreto, es usual encontrar esta dinámica en la Safor y la Marina.

“Pero esta problemática de cruce de especies no es nueva. En el pasado, allá por los años 80 y 90, se daban procesos de hibridación de jabalíes con cerdos domésticos para la repoblación de los cotos de caza”, han detallado desde Agró. Los animales hibridados suelen reproducirse más, no huyen de las personas y están acostumbrados a buscar alimentos en zonas habitadas. “Por eso, recuperar la genética originaria del jabalí es importante”, concluyen.