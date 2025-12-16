Educación refuerza la autoridad del profesorado: Una agresión o un insulto será una falta grave

La nueva consellera de Educación, María del Carmen Ortí, se ha estrenado con el anuncio de uno de los decretos más importantes de la legislatura. Se trata del "Plan Conviure", un protocolo de convivencia educativa que se hace muy necesario, pues los incidentes en las aulas se han triplicado en solo 5 años. Ortí puede hablar de primera mano, pues ha sido durante muchos años inspectora de Educación en la provincia de València.

Este nuevo protocolo era una de las normas más esperadas por la comunidad educativa porque afronta un problema muy grave en las aulas. Tanto, que una parte se tuvo que aprobar de urgencia el año pasado; la relativa al uso de los móviles y tabletas en las aulas. "Las cifras de acoso, ciberacoso y agresiones a profesorado nos han obligado a actuar", explicó Xaro Escrig, directora general de Inclusión Educativa. Sin embargo, la principal medida es un refuerzo de la autoridad del profesorado: los insultos, agresiones u ofensas al maestro serán faltas graves.

Cuatro pilares

El decreto regula cuatro grandes pilares: el uso de los dispositivos electrónicos, la protección del acoso y el ciberacoso, el refuerzo de la autoridad del profesorado y la promoción del bienestar emocional para prevenir los problemas de salud mental que tanto crecen en las aulas. Las cifras, que empeoran en todos estos casos, son la gran alarma para actuar frente a estos datos.

El decreto comenzó a desplegarse el año pasado de urgencia para prohibir el uso de teléfonos móviles en los centros escolares. Pero tan solo era una parte, con este anuncio se aprueban los otros tres pilares del plan para la convivencia en las aulas, que trata de atajar un problema tan grave como sensible.

Autoridad del profesorado

La recuperación de la autoridad del profesorado era algo que los docentes llevaban pidiendo desde hace mucho tiempo, en especial para poder evitar o atajar mejor las agresiones de alumnos, que son más frecuentes de lo que parece.

Entre otras muchas medidas, Conselleria dará apoyo legal en caso de agresiones al profesorado y estas irán por vía de urgencia, lo cual quiere decir que el asunto deberá resolverse en menos de dos meses, menos de la mitad de tiempo que cualquier otro incidente. Los últimos datos disponibles arrojan 437 agresiones a profesores en el último año. "No solo se refuerza la autoridad del profesorado, sino que es una mejora para que nuestro sistema educativo tenga una mejor convivencia", aseguró Ortí.

Acoso, ciberacoso y salud mental

Otros de los datos más preocupantes que han empujado a conselleria a actuar son los de acoso y ciberacoso. El registro Previ de Conselleria acumula muchos casos, y la fundación Anar estima que un 12 % del alumnado en España es víctima de bullying o ciberbullying alguna vez.

Para ello hay sanciones más graves (y especialmente si el que sufre el hostigamiento es un niño o niña con necesidades especiales), pero también educación emocional. Más de 1.000 centros se han adherido a un programa de Conselleria de Educación sobre este tema "la educación es clave para formar a personas con empatía al dolor ajeno y mejorar la convivencia", explicó Escrig.

En línea con esto, el protocolo también busca dar solución al problema de salud mental entre los escolares, y para eso ya están en funcionamiento las 22 unidades de atención primaria en toda la C.Valenciana con 55 psicólogos y psicólogas que se dedican en exclusiva a atender a alumnado.

Ni móviles ni tablets (tampoco en Primaria)

Aunque lo que trasciende de la prensa es una prohibición total de dispositivos electrónicos en las aulas, el afán de Conselleria es más abierto. Como explicó el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, "hay que buscar un equilibrio, la prohibición no es buena nunca".

Ese equilibrio se encuentra ahora en las actividades educativas donde usar una tablet o incluso el teléfono esté justificado, pero para todo lo demás los centros escolares deben estar libres de pantallas. La magnitud del problema ha llegado a tal punto que McEvoy ha asegurado qeu tendrán que regular los dispositivos electrónicos incluso en la enseñanza Primaria (el actual decreto solo comprende Secundaria).