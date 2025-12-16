Educación evita asumir responsabilidades directas para cerrar centros por lluvias

El debate sobre quién debe asumir la responsabilidad directa del cierre de los colegios e institutos se reactiva cada vez que hay alerta por lluvias en la Comunitat. Y la alerta roja de este domingo no fue una excepción, ya que, como es habitual, dejó escenas de descoordinación entre localidades.

Ahora mismo las competencias para cerrar los colegios e institutos las tienen los ayuntamientos de cada localidad. Los alcaldes y alcaldesas llevan tiempo quejándose de que están en una situación de desprotección cuando llegan las lluvias y aseguran que la situación les supera, por eso piden a Conselleria que tome el mando del asunto. Sin embargo, Educación evita mojarse sobre este tema.

El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, se limitó a decir este martes en la rueda de prensa tras la presentación del Plan Conviure que "las competencias están perfectamente delimitadas". La postura de Conselleria dista mucho de la de otras ramas de la administración como Sanidad (que sí que decreta el cierre de ambulatorios) o la de otras autonomías como Catalunya, donde su Conselleria de Educación sí que tiene las competencias para cerrar los colegios e institutos que decida. En la reciente dana que anegó Tarragona, Conselleria fue la que decretó el cierre de los centros necesarios.

La consellera María del Carmen Ortí junto al secretario autonómico de Educación Daniel McEvoy y la directora general de Inclusión Xaro Escrig. / Gonzalo Sánchez

Mejorar los protocolos

Tanto ayuntamientos como familias llevan tiempo quejándose de que el modelo actual de prevención de las emergencias no funciona, porque da lugar a decisiones contradictorias como, por ejemplo, que un alcalde suspenda las clases y el ayuntamiento de al lado no. Por eso piden unos criterios unificados o un mando único, algo que Conselleria no parece dispuesta a explorar.

McEvoy, que acompañaba a la consellera Ortí en la presentación del plan, sí que dijo que están abiertos a mejorar los protocolos y reconoció hasta cierto punto algunos fallos en los mismos, pero sobre la pregunta de las competencias se limitó a decir que "no está en nuestra mano cambiarlo".

El "talante dialogante" de la consellera

La consellera Ortí se estrenó con la aprobación de una de las normas más importantes de la legislatura, la que viene a intentar solucionar el problema del acoso y ciberacoso en las aulas, agresiones a profesores y uso de teléfonos y tablets. Sin embargo, al ser su primera comparecencia tuvo que responder muchas preguntas de la prensa.

Varias de ellas tuvieron que ver con los sindicatos educativos, que están en pie de guerra por la herencia del anterior conseller José Antonio Rovira. Vienen de una huelga sectorial y amenazan con más en los próximos meses por, precisamente, la falta de diálogo con conselleria.

Ortí tendió una mano y aseguró que su carácter siempre ha sido dialogante y que además, como profesora que es, sólo quiere lo mejor para la educación dentro de las posibilidades de la Conselleria. Así, la consellera realizó un primer acercamiento para tratar de sofocar las protestas la semana pasada cuando, durante la firma de un acuerdo con el profesorado de FP, se reunió de manera personal con los representantes sindicales que estaban allí.

Otro aspecto a destacar es que Ortí realizó toda su intervención en valenciano, algo que no se dio en toda la etapa Rovira, lo que se puede interpretar también como un guiño a las asociaciones que siguen protestando por la aprobación de la ley de libertad educativa y la consulta de la lengua. Ortí aseguró que ella es sensible a este tema, pero que piensa que "la mejor manera de promocionar una lengua es dejando a la ciudadanía expresarse (en referencia a la consulta de la lengua) y no imponiéndola.