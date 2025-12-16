Llorca pedirá "ayuda inmediata" a Sánchez en la dana, financiación, agua e infraestructuras

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, del PP, ha dicho este martes que acude mañana a reunirse con el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, en Moncloa con la finalidad de que se "dé cuenta" que la C. Valenciana "requiere de una ayuda inmediata en muchísimas cuestiones, como la dana, la financiación, las inversiones, el agua, el Corredor Mediterráneo o en infraestructuras tan importantes como la conexión del aeropuerto con la ciudad de Benidorm".

Pérez Llorca ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas precisamente en Benidorm con motivo de la puesta en servicio del tramo Hospital-La Vila-Benidorm de la Línea 1 del Tram d’Alacant, completadas las obras de duplicación de vía y electrificación.

Pérez Llorca ha indicado que acude a Madrid "a ver al presidente del Gobierno de España porque esta tierra, esta Comunidad necesita de medidas urgentes, más allá del ambiente que se vive y de los escándalos de corrupción que está atravesando el Partido Socialista y que permiten todos los socios del Gobierno".

Ha señalado que va a la reunión con "una finalidad", que es "exponer la situación de la Comunidad y que se dé cuenta el presidente del Gobierno que esta Comunidad requiere de una ayuda inmediata en muchísimas cuestiones, en la financiación, en las inversiones, en la reconstrucción, en el agua, en el Corredor Mediterráneo, en infraestructuras tan importantes como la conexión del aeropuerto con la ciudad de Benidorm".

"En fin, hay muchísimas cuestiones que tienen que estar por encima de la situación política y de la crispación porque son necesidades imperiosas que tiene toda la sociedad valenciana", ha subrayado.

Preguntado sobre el anuncio del Gobierno de crear un bono de transporte nacional y si la Generalitat se adherirá a esa medida con el transporte autonómico, Pérez Llorca ha afirmado que él "siempre" defiende que "tiene que haber diálogo entre las administraciones".

"No me gustan las ideas cuando las plantea solo una administración, incluyendo a todas las demás. Yo creo que eso no se tiene que hacer así", ha indicado antes de recordar que en la Comunitat Valenciana "se lleva mucho tiempo" promocionando el transporte público.

"Pero yo también quiero que tengan una cosa en consideración: somos la peor autonomía financiada de España, nos llega tarde el fondo de liquidez, no se atienden las reclamaciones económicas e históricas que tenemos en dependencia, que tenemos en desplazados", ha asegurado.

"En fin, mañana que voy a poder hablar con el presidente del Gobierno le voy a trasladar todo eso, pero le pediría y le recomendaría al Gobierno de España que, cuando quiera hacer algo" y "quiera que todas las autonomías participen como la nuestra, lo primero es que nos tienen que explicar esos proyectos, y no anunciarlos y decir que los van a hacer sin saber nadie aún la letra pequeña del acuerdo", ha expuesto Pérez Llorca.

Y ha añadido: "Como quiero ser respetuoso, le daré una respuesta cuando lea el contenido y me informen de exactamente en qué consiste ese bono".