Metrovalencia transportó en noviembre 8,3 millones de pasajeros, diez veces la población de la capital

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) facilitó la movilidad de 8.448.362 usuarios de Metrovalencia durante noviembre. Un volumen de pasajeros que supone casi diez veces la población de València (844.000 habitantes). Las seis líneas de metro sumaron 7.305.760 desplazamientos y las cuatro de tranvía alcanzaron 1.142.602 movimientos. La jornada de mayor volumen de tráfico fue el viernes 21, con 376.152 pasajeros. En conjunto, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) sumó en noviembre un total de 9.894.476 pasajeros, entre los citados 8.448.362 usuarios de Metrovalencia y los 1.446.114 de TRAM d’Alacant.

La línea de metro que más personas desplazó fue la Línea 3 (Rafelbunyol-Aeroport) con 1.693.455 clientes; seguida de la Línea 5 (Marítim-Aeroport) con 1.338.379; la Línea 1 (Bétera-Castelló) con 1.197.421; la Línea 2 (Llíria-Torrent Avinguda) con 1.142.245; la Línea 9 (Alboraia Peris Aragó-Riba-roja de Túria) con 1.010.483; y finalmente la Línea 7 (Marítim-Torrent Avinguda) con 923.777 usuarios.

En el caso del tranvía, la que más movimientos registró fue la Línea 4 (Mas del Rosari-Doctor Lluch) con 641.840 viajes, seguida de la Línea 6 (Tossal del Rei-Marítim) con 235.678; la Línea 10 (Alacant-Natzaret), con 252.156; y la Línea 8 (Neptú/Marítim), que sumó 12.928 viajeros.

Tráfico por estaciones

En el tráfico por estaciones, Xàtiva (L3, L5 y L9) se sitúo en primer lugar con 573.815 desplazamientos; en segundo lugar Colón (L3, L5, L7 y L9) con 435.236, y en tercer lugar Àngel Guimerà (L1, L2, L3, L5 y L9), con 338.419 movimientos. A continuación, se situaron Plaça Espanya (L1 y L2), con 282.360; Facultats (L3 y L9), con 226.748; Benimaclet (L3 y L9), con 225.182; Túria (L1 y L2), con 204.340; Mislata (L3, L5 y L9), con 201.452; Amistat (L5 y L7), con 199.159; y en décimo lugar Avinguda del Cid (L3, L5 y L9) con 198.225 validaciones.

En el área metropolitana, destacan como las cinco estaciones más transitadas Mislata (L3, L5 y L9), con 201.452 pasajeros; Torrent Avinguda (L2 y L7), con 198.048; Torrent (L1, L2 y L7), con 125.644; Aeroport (L3 y L5), con 124.633; y Paiporta (L1, L2 y L7), con 118.090 movimientos.

Entre las paradas del tranvía, destacan La Carrasca (L4 y L6), con 94.688; Alacant (L10), con 60.650; Pont de Fusta (L4), con 58.676; Vicente Andrés Estellés (L4), con 50.654; y Vicent Zaragozá (L4 y L6), con 49.173 usuarios.

TRAM de Castelló

El mes de noviembre de 2025 los viajeros del TRAM han sido 285.780 y las expediciones realizadas han sido 8.213.