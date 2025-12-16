Pragmos, la nueva clínica “premium” del fundador del IVI: chequeos, tratamiento y asistencia a domicilio

De Estados Unidos, destino de sus aprendizajes juveniles, José Alejandro Remohí aprendió que el camino era la “hiperespecialización”. Fruto de esa certeza nació el IVI, el Instituto Valenciano de Infertilidad, que fundó en 1990 junto con el también ginecólogo Antonio Pellicer, un centro pionero en reproducción asistida hoy evolucionado a gran multinacional. Pero Remohí no solo se ha especializado en fertilidad; también, con los años, en la gestión de empresas sanitarias. Es su otra hiperespecialización, en la que sigue ahondando más allá del universo IVI. Su próximo reto es Pragmos, una nueva clínica “premium” que se abrirá próximamente en Madrid.

“Habrá un elenco de especialistas de primera línea en España”, ha explicado Remohí en una entrevista con Levante-EMV. Grandes nombres de la medicina entre quienes pasan consulta, pero también entre sus socios al frente de la nueva empresa, cuya fecha de apertura aún no está definida. Junto a Antonio Pellicer, confundador del IVI y presidente ejecutivo del Consejo de Administración de IVI RMA Global, se suma a la sociedad el director del departamento de Obstetricia en Dexeus Barcelona, Pedro Barri. “Dexeus e IVI hemos sido durante años competencia, pero a la vez éramos amigos, había un reconocimiento mutuo”, asegura el ginecólogo.

Del chequeo al tratamiento

La clínica recibirá a “todo aquel que quiera cuidarse”, regida por un concepto de salud integral, que va más allá de la enfermedad. Habrá tratamiento y acompañamiento, hasta asistencia a domicilio, pero también prevención y control con los chequeos médicos “clásicos pero en su versión más sofisticada”. Es también una clínica para “la gente sana”, además de para el paciente con patologías; todo aquel que quiera llevar un registro de la evolución de su salud podrá hacerlo con los especialistas.

José Alejandro Remohí durante la entrevista / Francisco Calabuig

La idea inicial estaba relacionada con el envejecimiento, uno de los principales retos médicos y sociales. Inicialmente, se diseñó un concepto de clínica con gran peso de la geriatría. De ahí que vaya a permitir al paciente, además de recibir diagnósticos y tratamientos, tener acceso a la asistencia a domicilio, especialmente útil en casos de personas mayores, dependientes y enfermos crónicos.

Especialistas y tecnología puntera

Pero el desarrollo final de Pragmos contempla un público absolutamente amplio, más allá de estos colectivos. Cualquier perfil de paciente podrá pedir hora con su especialista en Cardiología, Traumatología, Digestivo, Medicina Interna o Endocrinología. Además, la clínica, pretende incorporar algunas de las líneas punteras de investigación en salud, como la medicina regenerativa, también tendrá profesionales de la Neurología o la Psiquiatría.

Una plantilla de profesionales de “primer nivel”, asegura Remohí, que ya están en muchos casos a bordo del proyecto, que ya trabaja en terminar de formar equipos. El ginecólogo y empresario asegura que ya se ha hecho también la inversión en maquinaria específica, por ejemplo, para Radiología o colonoscopias. “Pero sobre todo contamos con la aportación de todos los perfiles con esta experiencia tan grande en la medicina española”, ha celebrado.

La “family office” de Remohí: de clínicas del dolor a una bodega

No es la única apuesta empresarial de José Remohí fruto de esa otra “hiperespecialización”, la de empresario, que desborda el ámbito médico. El sector de la salud, eso sí, sigue siendo su principal campo de juego experto. Es en este ámbito en el que ha nacido Indol, un centro especializado en el tratamiento integral del dolor y en sus efectos físicos y psicológicos. En Madrid, frente al hospital La Princesa, Indol ofrece tratamiento multidisciplinar con especialistas en Fisioterapia (entre ellos el hijo del ginecólogo, David Remohí), Traumatología, Reumatología, Neurología, Ginecología u Oncología. “El dolor molesta, es de las cosas que menos soportamos, tanto el dolor físico como psíquico pueden hacer que se reduzca la calidad de vida de forma muy importante”, asegura el doctor. Indol ofrece tratamientos contra el dolor, desde una contractura hasta el dolor crónico o postquirúrgico.

José Alejandro Remohí durante la entrevista / Francisco Calabuig

Pero la “family office” de los Remohí también diversifica. Además de gestionar el patrimonio, ha creado nuevas líneas de inversión, desde el sector inmobiliario hasta la puesta en marcha de empresas en Abu Dabi, que ya preparan. “Va a ser uno de los puntos fuertes de la familia”, considera.

Inversión y retención de talento

En todos los sectores en los que trabaja, cree que una empresa puede triunfar “con mucha inversión y reteniendo talento”. “El talento, o sea, el recurso humano, es lo más sofisticado, porque conlleva también conocimiento, y eso es vital”, ha considerado Remohí. Por eso, cree que “hay que saber retener el talento porque hay gente muy interesante, muy bien formada, muy capaz”. “Lo difícil es retenerlos y darles lo que quieren, y eso es gestión”, ha añadido. Pero no hay retención de talento sin inversión. “Es importante estar al día, tener los mejores aparatos, invertir en investigación”, ha concluido.