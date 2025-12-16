El PSPV pide investigar en las Corts las recaudaciones solidarias de la dana de las juventudes de Vox

El PSPV ha exigido una comisión de investigación en las Corts para esclarecer qué ha pasado con el dinero solidario de la dana recaudado por las juventudes de Vox representadas en la asociación Revuelta y del que han salido publicado varios audios de dirigentes del partido y de la organización señalando que este no acabó llegando al destino para el que fue dado.

Así lo han anunciado este martes el síndic del PSPV en las Corts, Jose Muñoz, y el secretario general de Joves Socialistes, Benja Mompó, en declaraciones a los medios de comunicación durante las que han recordado que “si Vox ha anunciado que va a ir a la justicia lo que debe hacer ahora es apoyar esta investigación y que en la Comunitat Valenciana, donde se ha producido la dana, se esclarezcan unos hechos que son inaceptables”.

En este sentido, el portavoz socialista en la cámara autonómica ha señalado que señala que "el 29 de octubre fue el peor día de su vida para miles de valencianos pero para otros se ha convertido en una oportunidad para hacer negocio" y ha explicado que "el Partido Popular lo está haciendo negocio con la reconstrucción y empresas que les ha financiado ilegalmente, y ahora sus socios de VOX con el dinero solidario lo está destinando a otros menesteres".

Además, ha subrayado que si Juanfran Pérez Llorca "quiere demostrar un cambio en sus formas de hacer de su gobierno y sobre todo en los hechos, debe aceptar esta propuesta de comisión de investigación” y ha añadido que “no pueden lavarse las manos”.

El rey durante la conversación con el joven que llevaba la camiseta nazi de la División azul / Germán Caballero

Por su parte, el diputado y secretario general de Joves Socialistes, Benja Mompó, ha defendido que “estas prácticas no representan a la juventud valenciana, es la extrema derecha queriendo aprovecharse del dolor de las víctimas” y ha reclamado que “cada diputado con su voto condene estos hechos y a la organización”: “Si votan no a investigar estas donaciones la derecha volverá a dar la espalda a las víctimas de la dana”.

La asociación "Revuelta", integrada por jóvenes de extrema derecha, fue la responsable de promover las movilizaciones ante la sede federal del PSOE en la calle Ferraz en noviembre de 2023, o de caldear el ambiente en la visita de los reyes, Pedro Sánchez y Carlos Mazón a Paiporta un año después. Este grupúsculo estaba claramente organizado con cánticos dirigidos tanto al presidente del Gobierno como al expresidente de la Generalitat exigiendo a ambos la dimisión.

Acusaciones internas

Las sospechas sobre las dudas de qué ha ocurrido con el dinero recaudado empezaron con una publicación del exvicepresidente de la asociación, Arturo Villarroya González, en el que anunciaba su dimisión por las presuntas malas prácticas del presidente de “Revuelta”, Jaime Hernández y sus colaboradores más estrechos. Entre estas malas prácticas se indicó la recolección de dinero para la dana.

“Mi participación durante estos años, al vivir en Bruselas, se ha limitado únicamente a brindar apoyo en redes sociales y ayudar presencialmente tras la dana de València para enviar ayuda humanitaria desde Arganda y a retirar barro junto a otros miles de españoles generosos. Y es precisamente por respeto a esos miles de voluntarios y donantes, que resulta inaceptable que se hayan apropiado de la asociación, hayan gestionado con tal ocultación y presuntas malas prácticas, y hayan arrastrado a "Revuelta" de manera progresiva y deliberada hacia un distanciamiento político y personal contra Vox por intereses personales”, continúa Villarroya.