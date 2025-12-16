Un responsable de Buseo advirtió a las 20.41h a la Generalitat y CHJ que la presa se iba a desbordar

Un ingeniero de Caminos, técnico de apoyo a la dirección de la explotación de la presa de Buseo, ha afirmado a la jueza de la dana que advirtió a la Generalitat y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de que la presa se iba a desbordar. Esto lo hizo a través de un correo electrónico a las 20.41 horas.

El ingeniero se ha pronunciado así, en su declaración, en calidad de testigo, en el juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la riada, procedimiento en el que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

El testigo, citado por el envío de varios correos el día de la dana en relación a la presa de Buseo --que se desbordó la noche de la emergencia y afectó a varios municipios valencianos--, ha explicado que trabajaba para una empresa que explotaba la presa, como técnico de apoyo, y ha indicado que la instalación tenía una capacidad "insuficiente" y desagües "arruinados" desde hacía tiempo.

Ha indicado que el día de la dana, ante la situación por la que atravesaba la presa, mandó un correo a las 20.41 horas al titular de la instalación y a la CHJ con los datos del caudal y el aviso de desbordamiento en 3,5 horas por el aliviadero lateral. Mandó el mensaje y salió directo hacia la presa.

Ha señalado que la situación en ese momento era "mala" y no pudo seguir hacia delante al encontrarse un cauce que cruzaba la carretera. Así, regresó a Valencia y se intentó comunicar con su superior. Esto serían las 22.50 horas.

Pasados unos minutos, a las 23.03 horas, envió otro correo a la sala de control para informar de que no había podido ir hasta la presa y que la misma estaba a punto de desbordarse. Aseguraba que no podía contactar con los operarios y ofreció los datos en los que basaba su predicción.

Señalaba en el correo que era probable que la presa estuviera vertiendo por coronación. A las 23.36 horas llamó a la Sala del '112 Comunitat Valenciana' y explicó lo que indicaba en ese correo electrónico. El último dato del sensor de Buseo llegó pasadas las 22 horas, cuando dejó de enviar información porque lo había arrancado la corriente, ha dicho.