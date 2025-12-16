Rosalía Mayor, elegida presidenta interina del Consejo de Administración de À Punt

La periodista Rosalía Mayor ha sido elegida como presidenta sustituta del consejo de administración de À Punt tras la salida de Vicente Ordaz, nuevo secretario autonómico de Comunicación de la Generalitat, y hasta que se nombre un nuevo presidente. Así lo ha decidido el consejo de administración de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) en una reunión celebrada la tarde de este lunes en la que también aprobó el convenio de colaboración con la Universitat Politècnica de València (UPV).

Por la información remitida por el consejo de administración la presidencia de Mayor tiene pinta de ser de carácter interino. De hecho, en su comunicado, À Punt habla de "presidenta sustituta" y siempre referenciándose a que se nombre un nuevo presidente. Todo apunta a que este debe llegar desde las Corts donde se deberá elegir la vacante de Ordaz dentro del propio consejo de administración, algo que Juanfran Pérez Llorca quiere aprovechar para lograr un pacto con la izquierda que incluya la renovación de otros órganos estatutarios.

Tanto PSPV como Compromís han mostrado su interés en formar parte del consejo de administración, del que fueron excluidos gracias a que el cambio de ley entre PP y Vox permitía que estos representantes pudieran elegirse por mayoría absoluta, es decir, sin necesidad de la izquierda. De hecho, este pacto entre los dos partidos, aliados habituales en el parlamento autonómico, es la opción más probable y rápida para actualizar la cúpula de la radiotelevisión pública.

Así, se abren dos escenarios: el primero es el del pacto rápido de 'populares' y voxistas donde el nombre que se proponga pueda acabar tomando las riendas de la cadena pública. El otro, más complejo escuchados los dirigentes de los distintos partidos, es que se abra el abanico de pactos y entre la izquierda en el consejo de administración lo que en un principio obligaría a mover a alguno de los actuales miembros.

La presidenta sustituta de À Punt es licenciada en Ciencias de la Comunicación (Periodismo) por la Universidad Complutense de Madrid y lleva formando parte del consejo de administración desde enero del año pasado cuando fue elegida en las Corts con los votos de PP y Vox dentro del paquete de siete miembros que debía votar el parlamento valenciano. Desde entonces, entre sus funciones ha estado la redacción del nuevo libro de estilo que ha supuesto un giro tanto en el uso del valenciano como permitiendo volver a retransmitir corridas taurinas.

En su trayectoria, Mayor trabajó como directora en la revista Alimentación y Bebidas. Desde 1993 hasta 2019 colaboró en la edición de ABC de Alicante redactando reportajes de medio ambiente, ecología y sociedad, actividad que compaginó con la dirección de las revistas Canelobre y El Salt, del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, dependiente de la Diputación de Alicante. Asimismo, es desde 2019 la presidenta de la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante.