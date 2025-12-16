Sanidad recupera las horas extra del personal para hacer cirugías por las tardes y reducir listas de espera

La Conselleria de Sanidad recuperará a partir del 1 de enero de 2026 el programa de autoconcierto para reducir listas de espera quirúrgicas mediante el que se programarán cirugías por las tardes a cambio de pagar las horas extra al personal sanitario. Este plan de choque había quedado prácticamente en suspenso el pasado mes de octubre en los hospitales públicos de toda la Comunidad por falta de dinero, según confirmaron entonces fuentes del personal sanitario y sindicales.

La Sociedad Valenciana de Cirugía también fue muy crítica y auguraba un aumento de la demora si no se tomaban medidas adicionales. Según los últimos datos oficiales publicados en julio, la lista de espera ascendía entonces en toda la Comunidad a 68.000 pacientes (de ellos más de 26.000 en la provincia de Alicante).

El departamento que dirige Marciano Gómez ha comunicado este acuerdo a los sindicatos este martes en la mesa sectorial de Sanidad, en la que también se ha informado de la prolongación de la vigencia del complemento de productividad que se introdujo el pasado verano para este semestre con incentivos de entre 960 y 6.000 euros.

La evaluación por objetivos al personal sanitario para conseguir un dinero extra se hará a partir de junio

Complemento

El plus pasa ahora a ser anual y se duplica, pasando de un mínimo de 1.920 euros hasta un máximo de 12.000 en función de las categorías profesionales para el personal estatutario tanto de los hospitales como de la Atención Primaria en los 24 departamentos de salud, consorcios hospitalarios (Hospital General de Valencia y Provincial de Castellón) y Hospitales de Atención a Crónicos y Larga Estancia (Hacles).

Para acceder a este complemento variable hay que cumplir una serie de criterios de gestión clínica, de esfuerzo individual y de diferenciación en el trabajo de las distintas categorías, denominados indicadores llave.

Según figura en el borrador al que ha tenido acceso este diario, "el momento en que el nuevo modelo ha comenzado a implementarse, coincidiendo con periodos vacacionales de numerosos profesionales, unido al hecho de procesos masivos de toma de posesión por concursos de traslados y adjudicación de plazas derivadas de procesos selectivos, ha tenido como consecuencia que los equipos profesionales que conforman las unidades objeto de evaluación no estuvieran operativos hasta fechas muy recientes".

Productividad "vip"

La situación descrita, señala el documento, hace necesario modificar el periodo de vigencia y evaluación inicialmente previsto, ampliándolo hasta el 30 de junio de 2026. Sindicatos que han participado en el encuentro como UGT interpretan esta medida como un "apaño. "Como no les ha dado tiempo de evaluar al personal en seis meses, lo que hacen es prorrogar para que sea en un año y duplican la cantidad a pagar si se cumplen los objetivos" de esta "productividad VIP", que fue una apuesta personal de Marciano Gómez.

El sindicato dice no a esta medida por falta de transparencia y exige retirar la asignación presupuestaria de esta productividad, aumentando la plantilla estructural. Así como publicar el listado de los receptores por categoría, departamento y actividad al sospechar que la alta retribución la percibirá un colectivo determinado. Así como publicar las listas de espera cada mes.

Entre los requisitos principales que la Conselleria de Sanidad marcó a los facultativos de Alicante, y del resto de la Comunidad Valenciana, para cobrar este plus destacan, en el caso de los médicos de los centros de salud lograr una demora inferior al 5 % de los pacientes a cinco días, o lo que es lo mismo, atender en ese tiempo al 95 % de las personas que pidan cita para una consulta médica. En el caso de los hospitales se exige que la lista de espera para una operación no supere el año.

Aumento de plantilla

En cuanto a los módulos de refuerzo para operar por las tardes pagando horas extras, se habían ido suprimiendo en favor del nuevo modelo de productividad al entender que este era suficiente y no era necesario el plan de choque. "Ahora han aprobado unos complementarios porque las listas de espera se les están yendo. Si eliminas los módulos de refuerzo y no das opciones a la gente a que, a cambio de dinero, den salida a la demora pasa esto", señala UGT que, no obstante, se ha abstenido por falta de concreción en las necesidades de la propuesta y por no contemplarse la posibilidad en situaciones de necesidad del llamamiento a bolsa, entre otras razones.

Los sindicatos reclaman la ampliación estructural de las plantillas pero no se niegan a estos módulos, aunque los consideren un parche, porque a corto plazo es "una solución para reducir las listas de espera".

El acuerdo, que será de aplicación entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, contempla habilitar determinados programas específicos de productividad para atender necesidades coyunturales de actividad asistencial. Con él Sanidad señala que se pretende "regular, ordenar y alinear la actividad adicional que se realice en el marco de los sistemas de incentivación retributiva para asegurar que esta sea utilizada sumando más capacidad asistencial, que permita mejorar los compromisos de garantía de demora adquiridos o dar respuesta a la actividad sobrevenida".

Convocada la Oferta de Empleo Público con 5.797 plazas La mesa sectorial de Sanidad ha abordado también la oferta de empleo público de 2025, que se ha aprobado. Sindicatos como UGT han exigido agilizar y convocar las juntas de las OPEs de los años 2022, 2023, 2024 y 2025. Las plazas convocadas son 1.786 por tasa de reposición más 4.011 por tasa específica y extraordinaria, para toda la Comunidad.

Excepcionalidad

Así, se contempla habilitar programas específicos de productividad para atender necesidades de carácter excepcional y acotadas en el tiempo, "así como establecer las condiciones de participación y retribuciones del personal de gestión sanitaria que voluntariamente acceda, fuera de su jornada ordinaria y de atención continuada".

Cada módulo para actividad no quirúrgica tendrá una duración de entre 2 y 4 horas, y para cirugías, y sesiones en las que se realicen técnicas de imagen radiológica como resonancias, ecografías, mamografías y TAC, de 3 a 5 horas.

El módulo realizado fuera de la jornada laboral ordinaria, de lunes a sábado, se pagará entre 13,88 y 63,11 euros por hora en función de la categoría; y el realizado en nocturno o festivo entre 19,46 y 88,47 euros, con incrementos previstos por cada hora en que se prolonguen las sesiones quirúrgicas más allá de los 120 minutos. Además de otras cantidades por las sesiones realizadas de lunes a viernes (hasta 406,79 euros) o los sábados (hasta 570,26), que varían en función de si se realizan en los hospitales de la misma agrupación sanitaria o de otra diferente.