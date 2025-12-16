Tráfico en València: Un accidente en la A-7 a la altura de Bétera provoca varios kilómetros de retención

Nuevas complicaciones en el tráfico en Valencia según han informado las competentes de regulación de tráfico, Dirección General de Tráfico y Guardia Civil de Tráfico. En estos momentos los principales accesos a la ciudad sufren retenciones debido a un tráfico denso y lento. La V-30, la A-7 y la A-3 sufren retenciones a estas horas de la mañana de martes.

Retenciones en hora punta en todas las entradas a la ciudad. Además se ha producido un accidente a la altura de Bétera, en el bypass de la A-7 que provoca más de cinco kilómetros de retenciones en sentido Alicante. Debido a este accidente se ha cortado un carril al tráfico.

En València, en la V-21 hay dos kilómetros de retenciones por un accidente. Hay un carril cortado.También hay congestión en la CV-35 en la Pista de Ademuz ya que hay un tramo que se encuentra en obras. En la V-30 hacia la A-7 también sufre atascos a estas horas.

Estas son las retenciones de las principales vías;

En la A-3 en el km PK 320.0 ha habido un accidente a la altura de Buñol en sentido Valencia. En los puntos 334.0 - 332.0 retenciones en Chiva - Cheste. En el punto 337.0 - 338.0 en el entronque con la A-7, congestión.

En la A-7 en los Km 341.0 - 337.0 hay retenciones a la altura de Torrent - Quart de Poblet. Accidente en 319.0 a la altura de Bétera con más de 5 kilómetros de retenciones.

En la V-30, hay varios kilómentros de retención en el 5.0 - 10.0 a la altura València - Mislata. En los kilómetros km 2.0 - 0.8 en València. En los puntos 9.0 - 8.0 en Xirivella - València. En PK 1.7 - 0.0 a la altura de València - Quart de Poblet.

En la CV-36 el tráfico es lento en el km PK 11.5 - 12.6 a la altura Torrent - Chiva. También en los puntos PK 3.5 - 0.1 en Picanya - València.

En la V-31, a la altura de los kilómentros 4.0 - 8.0 retenciones a la altura Silla - Catarroja. También en los kilómetros 11.0 - 12.5 en Sedaví - València.

Información en elaboración

En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.