La Universitat de València celebrará elecciones al rectorado el 3 de marzo

La Universitat de València (UV) ha convocado elecciones al rector o rectora para el próximo día 3 de marzo. La segunda vuelta de los comicios, si fuera necesaria, sería el 12 de marzo de 2026. Así lo ha anunciado la universidad en un comunicado.

Próximamente la Junta Electoral se reunirá para aprobar el calendario por el cual se regirán los comicios que elegirán al nuevo rector o rectora para los próximos seis años, tal y como establece la Ley Orgániza del Sistema Universitario (LOSU).

Las elecciones contarán, a priori, con cuatro candidatos: el vicerrector de Internacionalización Carles Padilla, la vicerrectora de Formación Permanente, Transformación Docente y Empleo, Ángeles Solanes, el vicerrector de Economía, Infraestructuras y Tecnologías de la Información con el exrector Esteban Morcillo, Juan Luis Gandía, y el doctor y profesor titular del departamento de Trabajo Social Francisco Ródenas.

El proceso para elegir al rector o rectora de la Universitat de València se rige por el principio de votación ponderada por sectores de la comunidad universitaria, una práctica común en las universidades públicas españolas. El voto se distribuye en diferentes porcentajes que otorgan un peso decisivo a los colectivos con mayor vinculación y responsabilidad académica. Históricamente, el sector de profesorado doctor con vinculación permanente (cuerpo A) es el que cuenta con el mayor porcentaje de ponderación, seguido por el resto del Personal Docente e Investigador (PDI), el Personal de Administración y Servicios (PAS) y, por último, el estudiantado. La reciente Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) ratifica el mandato de seis años para el rector/a, sin posibilidad de reelección, lo que garantiza una renovación en el liderazgo de la institución.

Final de mandato de Mavi Mestre

Las últimas elecciones al rectorado de la UV se celebraron el 1 de marzo de 2022. En aquella ocasión, Mavi Mestre fue reelegida para un segundo mandato, aunque el resultado estuvo marcado por un factor inusual: fue la única candidata que se presentó al proceso. Su reelección se materializó con una baja participación, que según datos provisionales se situó en torno al 5,77% del censo total. Mestre se convirtió así en la primera mujer al frente de la institución y revalidó su cargo, cuyo primer mandato había comenzado en 2018 tras imponerse en segunda vuelta a Vicent Martínez.

Estos comicios del 3 de marzo de 2026 marcan el fin de la etapa de Mavi Mestre, ya que la nueva LOSU elimina la posibilidad de una segunda reelección. Esto abre un escenario de completa renovación en el liderazgo de la institución académica. La presentación de cuatro candidaturas con perfiles de vicerrectores con experiencia en el actual equipo de gobierno y un profesor titular ajeno a la cúpula, refleja la pluralidad y la pugna por definir el futuro de una de las universidades más grandes y con mayor trayectoria de España, con cerca de 60.000 miembros entre estudiantes, PDI y PAS. El nuevo rector o rectora deberá afrontar importantes desafíos, entre ellos, la plena adaptación a las directrices de la nueva ley universitaria (LOSU)

Nuevos retos

El principal desafío que heredará el nuevo equipo rectoral es la negociación de un nuevo modelo de financiación que garantice la sostenibilidad y la calidad de la educación superior valenciana. La Universitat de València, aunque ya dispone de un marco general, reivindica desde hace tiempo una dotación que permita cubrir las necesidades operativas sobre todo de sus edificios históricos y el mantenimiento de los mismos. Esta negociación se cruza de lleno con el desarrollo y la implementación integral de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). La nueva normativa exige a las universidades importantes cambios en la carrera docente, la figura del profesorado asociado y la estabilidad de las plantillas (como la situación de los Ayudantes Doctores), lo que requerirá una gestión compleja de los recursos humanos y económicos disponibles para adaptarse a los nuevos contratos y requisitos.

Además de la gestión interna y legal, el nuevo rector/a deberá impulsar la excelencia en la investigación y su transferencia a la sociedad y al tejido productivo, clave para el posicionamiento internacional de la UV. También es crucial profundizar en la transformación digital de la docencia y los servicios, garantizando que la tecnología se utilice de manera eficaz para mejorar la experiencia de toda la comunidad universitaria.