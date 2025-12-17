Camarero se 'reestrena' en las Corts entre los casos sexuales del PSOE y las peticiones de dimisión

Susana Camarero se ha reestrenado este miércoles en las Corts como vicepresidenta del Consell, esta vez con el traje de consellera de Vivienda, Empleo (novedad), Juventud e Igualdad, sin Servicios Sociales. Es una nueva etapa que continúa la anterior, lo que le ha valido a la izquierda para reprocharle su gestión en la dana (especialmente la teleasistencia), situarle de "cómplice" de Carlos Mazón (presente en la última fila) y pedirle su dimisión. Esa crítica se ha topado con el contragolpe de Camarero que ha ahondado en los casos sexuales del PSOE para reivindicar su actuación en Igualdad.

Más que una puesta de largo para explicar las líneas de actuación de quien asume una nueva cartera, la comparecencia de Camarero ha sido un debate de política general sobre las competencias que tiene sobre la mochila. Pocos anuncios de nuevas actuaciones, aunque los ha habido. Entre ellos, se ha comprometido, en consonancia con la petición de Vox, a que en las próximas semanas se pondrá en marcha el protocolo de la Oficina Antiocupación, con ayudas incluidas a las "víctimas". También, en el reverso, ha adelantado que el comisionado de Violencia de Género presentará un documento próximamente para renovar el Pacto Valenciano, caducado desde 2023.

La paradoja de la comparecencia es que la única nueva, Empleo, ha sido la menos citada, con permiso de Juventud. En cambio, Vivienda e Igualdad se han convertido en los ejes del debate, sobre todo la última, con la que la vicepresidenta ha cargado contra el PSPV por la crisis de los casos sexuales en el partido. "Queremos garantizar que la igualdad sea una realidad, no un eslogan o un discurso vacío que a la hora de la verdad silencia, tapa, oculta y no defiende a las mujeres cuando más lo necesitan", ha señalado la vicepresidenta en su primera intervención en una forma de destacar medidas como la mejora de la red de los centros mujer o el incremento presupuestario en la materia.

"Lecciones, ninguna"

Por si no parecía clara la referencia, en el debate con la diputada del PSPV, Rosa Peris, Camarero le ha afeado de ser "feminista de boquilla y sanchista de acción". Frente a los reproches, la parlamentaria socialista ha admitido que su partido ha de "dar respuestas a las mujeres" aunque ha rechazado "lecciones del PP" citando casos donde los populares miraron hacia otro lado como el del exdirector de Canal 9, Vicente Sanz, o la concejala Nevenka, cuando "todas las diputadas del PP, y usted estaba ahí, la dejaron tirada".

La diputada del PSPV, Rosa Peris, interviene en las Corts, este miércoles. / José Cuéllar/Corts

"Hay que dar ejemplo y ustedes en materia de igualdad no son ejemplo de nada", ha expresado Peris que también ha revelado que un alto cargo del Consell le indicó que tenían el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género preparado pero que no lo presentaban porque estaban negociando los presupuestos con Vox. "Ha perdido una oportunidad de decir 'ni una más', vengan aquí y no se plieguen al líder Sánchez", ha replicado Camarero sabiendo que el tema es un flanco débil para los socialistas.

Medidas en vivienda

El debate sobre el 'me too' que afecta al PSOE ha llegado después de que la diputada socialista le haya señalado a Camarero que es "insólito" que siga como consellera y que debería haber "acompañado a Mazón en su dimisión" por haber sido su "cómplice". No ha sido la única petición de dimisión. También lo ha tenido que escuchar de las dos diputadas intervinientes de Compromís, MJ Calabuig y Mònica Àlvaro, que le han incidido su cita con la jueza de la dana por los fallecidos en el sistema de teleasistencia.

Pese a que las referencias sobre el 29 de octubre siguen siendo constantes, la izquierda ha ampliado el cerco cargando contra otros ámbitos de gestión de Camarero, como la vivienda, el aumento de precios y la dificultad de emancipación juvenil. Ahí es donde también le ha apretado más Vox, reclamando no solo medidas contra la okupación sino derogar la ley autonómica de Función Social de la Vivienda o fijar la "prioridad nacional" en las ayudas. Camarero, ante ello, se ha comprometido a modificar la legislación de la primera y ha reivindicado los datos de licitación del Plan Vive con 3.400 viviendas públcias en marcha.