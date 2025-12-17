Catalá: "No me perdonaría no hacer el mismo esfuerzo que nuestros antepasados con el desvío del Turia"

València debe gestionar sus complejidades en sintonía con los municipios de su área metropolitana. De lo contrario, cualquier esfuerzo será en balde. La alcaldesa María José Catalá ha cerrado hoy el I Foro Metropolitano, un encuentro organizado por Levante-EMV y celebrado en la Casa de la Cultura de Mislata para repensar el Cap i Casal más allá de sus fronteras administrativas y avanzar hacia una visión metropolitana real, coordinada y eficaz.

La primera edil ha arrancado su discurso remarcando la necesidad de fortalecer esta mirada metropolitana, con ejemplos que pueden resultar inspiradores como Barcelona o Bilbao. En València existía voluntad de diálogo, pero faltaban estrategias. La dana aceleró el proceso y mostró tanto las debilidades como la fortalezas del entorno.

Entre los puntos fuertes, Catalá ha ensalzado la labor realizada después de la trágica barrancada por parte de la Emtre y la Emshi, los organismos que gestionan el tratamiento de residuos y el suministro de agua potable en el área metropolitana. La alcaldesa ha recordado que, en los días posteriores a la dana, València cedió presión de agua durante la tarde y la noche para garantizar el suministro de los municipios más golpeados, cuyas canalizaciones habían quedado completamente arrasadas. Fue un acto de compromiso con los ayuntamientos vecinos, y funcionó.

A partir de ahora, la alcaldesa de València considera importante ampliar el trabajo que se viene desarrollando con la Universidad de València y la Universitat Politècnica de València, bajo cuyo marco se ha creado un comité científico con 19 catedráticos y profesores de reconocido prestigio que procuran avanzar en el proyecto metropolitano. Y dentro de ese proyecto ha de estar necesariamente “la movilidad o la vivienda” como puntos complejos a trabajar conjuntamente y con base científica, según ha reflexionado.

En ese sentido, Catalá ha hablado de “liderar pero no protagonizar”. “València no será la protagonista de eso. Será el área metropolitana. Porque creemos que es la mejor manera de actuar desde la generosidad y el realismo, de un compromiso de la ciudad con su área metropolitana”, ha resumido sobre un camino del que falta mucho trecho por recorrer. “Con la Emshi por ejemplo hemos trabajado desde València en un plan de infraestructuras críticas 2026-2031 y nuestro compromiso es ampliar este plan al área metropolitana”.

Trabajar con parques inundables

A continuación, la alcaldesa se ha centrado en una de las reivindicaciones que viene liderando desde hace meses: la necesidad de construir un Plan Sur para el área metropolitana. Lo dijo por primera vez en un foro de Prensa Ibérica hace un año y ha recuperado la consigna para el I Foro Metropolitano, donde se ha permitido ampliar el concepto: “Tenemos que trabajar con parques inundables, en otra fórmula de protección del territorio y de la población, pero hay que hacerlo. Sea como sea y sea la fórmula que sea, más sostenible, más al estilo Albufera, que sirvió de esponja y absorbió en una noche lo que suele absorber en 40 años”, ha reclamado la alcaldesa.

“Es necesario levantar esta voz. No me sentiría bien con el hecho de que mis antepasados hicieran el esfuerzo de desviar artificialmente el cauce del Turia después de la riada del 57 y nosotros no fuéramos capaces de liderar o de conseguir un proyecto que también protegiera a la población al menos en las mismas dimensiones”, ha continuado Catalá en referencia a su reclamado segundo Plan Sur.

En la misma línea de autoprotección, la alcaldesa de València ha dicho que no se entiende que no exista un protocolo común de coordinación en emergencias o un plan de inundaciones de toda el área metropolitana, para que los distintos municipios sepan de dónde les puede llegar la crecida. Para ello, en esta cuestión como en todas las anteriores, se ha puesto a disposición del resto de municipios de cara a trabajar conjuntamente en construir ese blindaje que ayude a afrontar futuras emergencias.