Directo: La zona cero de la dana, en alerta por lluvias e inundaciones

Las alcantarillas, en el punto de mira

Los ayuntamientos de la zona cero llevan meses advirtiéndolo. Anoche, las inundaciones en algunos puntos de Catarroja lo confirmaron. La red de alcantarillado no pudo absorber toda la cantidad de agua caída y colapsó, provocando la aparición de balsas al principio y posteriormente inundaciones an algunas calles y plazas de Catarroja.

Las consecuencia de la dana del pasado 29-O siguen muy presentes. Las alcantarillas son una de ellas. Todo el lodo retirado de la zona cero fue a parar en muchos casos a la red de alcantarillado. Pese a los esfuerzos de la administración, lo cierto es que hay parte de la red que todavía presentan obstrucciones.