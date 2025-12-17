Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo: La zona cero de la dana, en alerta por lluvias e inundaciones

Desde anoche y durante toda la madrugada, la lluvia incesante ha provocado inundaciones en Catarroja y la crecida del barranco del Poyo a su paso por l'Horta sud.

Así va el Poyo entre Catarroja y Massanassa

Así va el Poyo entre Catarroja y Massanassa

J.M. López

Sara García

Pilar Olaya

Elena Martínez

Lucía Camporro

Violeta Peraita

La Comunitat Valenciana se enfrenta a otra jornada de tiempo inestable, que estará marcada por lluvias y tormentas intensasSegún la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se esperan fuertes lluvias, acompañadas de tormentas, en Castellón, el interior de Valencia y el norte de Alicante. Aunque los avisos están activos principalmente en estas áreas, también podrían producirse precipitaciones de menor intensidad en el resto del territorio.

