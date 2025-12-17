En Directo
Directo: La zona cero de la dana, en alerta por lluvias e inundaciones
Desde anoche y durante toda la madrugada, la lluvia incesante ha provocado inundaciones en Catarroja y la crecida del barranco del Poyo a su paso por l'Horta sud.
La Comunitat Valenciana se enfrenta a otra jornada de tiempo inestable, que estará marcada por lluvias y tormentas intensas. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se esperan fuertes lluvias, acompañadas de tormentas, en Castellón, el interior de Valencia y el norte de Alicante. Aunque los avisos están activos principalmente en estas áreas, también podrían producirse precipitaciones de menor intensidad en el resto del territorio.
Desde anoche y durante toda la madrugada, la lluvia incesante ha provocado inundaciones en Catarroja y la crecida del barranco del Poyo a su paso por l'Horta sud.
El alumnado va al colegio a pesar de las lluvias
Todos los centros escolares de l'Horta Sud han abierto a pesar de las lluvias. A primera hora, había confusión entre los padres y madres ya que el lunes, a pesar de la alerta, no llovió y parte del alumnado no tuvo clase, y hoy que había fuertes precipitaciones han ido con normalidad.
Sollana y Benifaió lideran los registros de unas lluvias que cortan caminos rurales en la Ribera
El observatorio meteorológico de Sollana-El Romaní, con un acumulado de 44,7 litros por metro cuadrado desde la medianoche, y el del CEIP Santa Bárbara de Benifaió, con 42,4 litros en el mismo período -ambas estaciones forman parte de la red de Avamet-, lideran los registros de lluvia en la Ribera, en una jornada en la que está activada la alerta amarilla y en la que las precipitaciones de las últimas horas han obligado a cortar algunos caminos rurales. No obstante, se han producido incidencias relevantes.
Un tramo de la pista de Silla se anega tras la lluvia
El alcantarillado de la pista de Silla, a su paso por Massanassa, Alfafar y Catarroja, no traga más agua. Tras las fuertes precipitaciones sufridas desde ayer por la tarde, esta carretera tiene tramos inundados como consecuencia de los problemas que sufre el alcantarillado tras el 29-O.
Las alcantarillas, en el punto de mira
Los ayuntamientos de la zona cero llevan meses advirtiéndolo. Anoche, las inundaciones en algunos puntos de Catarroja lo confirmaron. La red de alcantarillado no pudo absorber toda la cantidad de agua caída y colapsó, provocando la aparición de balsas al principio y posteriormente inundaciones an algunas calles y plazas de Catarroja.
Las consecuencia de la dana del pasado 29-O siguen muy presentes. Las alcantarillas son una de ellas. Todo el lodo retirado de la zona cero fue a parar en muchos casos a la red de alcantarillado. Pese a los esfuerzos de la administración, lo cierto es que hay parte de la red que todavía presentan obstrucciones.
Caída de árboles en València
Las lluvias registradsa en València desde la madrugada han provocado la caída de una arbol de grandes dimensiones en la calle Abben al Abbar de València. La Policía Local ha acordonado el perímetros
Tráfico en València: La lluvia colapsa el tráfico en todas las entradas a la ciudad
Nuevas complicaciones en el tráfico en Valencia según han informado las competentes de regulación de tráfico, Dirección General de Tráfico y Guardia Civil de Tráfico. En estos momentos los principales accesos a la ciudad sufren retenciones debido a un tráfico denso y lento. La V-30, la A-7 y la A-3 sufren retenciones a estas horas de la mañana del miércoles.
Retenciones en hora punta en todas las entradas a la ciudad también como consecuencia de las lluvias que afectan a toda Valencia y a su área metropolitana. La V-30 tiene a esta hora varios kilómetros de retenciones en varios puntos. La A-3 también en su entrada a València y también en el entronque con la A-7. La Autovía de Torrent sufre congestión de tráfico a la altura de Picanya.
El barranco del Poyo, con agua, a su paso por Catarroja
Calles inundadas en la zona cero
Además de las lluvias, la jornada estará marcada por el riesgo de inundaciones, como ya ha ocurrido en algunos municipios de la zona cero durante las últimas horas. Esta madrugada en Catarroja se han acumulado más de 60 litros por metro cuadrado y en Albal más de 50. Así, numerosas calles, bajos y garajes se han inundado como consecuencias de las lluvias persistentes en esta zona, sobre todo en el municipio de Catarroja.
Aemet también ha emitido un aviso naranja para la zona sur de la provincia de Castellón, debido a la intensidad de las precipitaciones y la posibilidad de tormentas fuertes, que además podrían estar acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento.
- Todos los municipios de Valencia que han cancelado las clases del lunes por las lluvias
- Alerta roja: Últimas noticias sobre la alerta roja por lluvias torrenciales en Valencia
- Alerta roja en el litoral de Valencia por la borrasca Emilia
- Por qué no ha llovido en Valencia tanto como se esperaba: ¿Se ha equivocado la Aemet con la alerta roja?
- Valencia en alerta roja: lo peor a partir del mediodía y amenaza las comarcas del 29-O con hasta 250 l/m2
- Alerta roja en Valencia: Estos son los municipios donde ha llovido más en las últimas horas
- Alerta naranja por fuertes precipitaciones en Valencia: La Aemet dice cuándo lloverá más tras la llegada de la borrasca Emilia
- La Aemet emite una advertencia especial ante la llegada de una borrasca de gran impacto a la C. Valenciana: esto es lo que nos espera