La doctora Ana Arbaizar presenta su candidatura para presidir el Colegio de Médicos

La doctora Ana Arbaizar ha presentado hoy oficialmente su candidatura a las elecciones del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (Icomv), que se celebrarán el próximo 8 de enero. Lo ha hecho acompañada por dos miembros de su candidatura, Helena Sánchez y Julián García.

Bajo la premisa "de devolver la utilidad real a la institución", Arbaizar encabeza una lista independiente formada por profesionales de diversos ámbitos —hospitalaria, primaria y privada— con el firme propósito de que el médico "sienta que el Colegio sirve para algo más que para pagar una cuota y un seguro".

Para la candidatura que encabeza la Dra. Arbaizar, uno de los ejes centrales es que el Colegio de Médicos defienda los intereses y condiciones de trabajo de todos sus miembros. “Es por eso que debe pronunciarse y ser parte activa en cualquier reivindicación de mejora, como es en la actualidad el debate sobre el Estatuto Marco”, y ha añadido que el colegio “debe ser activo en la reivindicación de cosas tan básicas como acabar con las guardias de 24 horas, que primero redundan negativamente en la atención al paciente y después en la salud del médico. Como Colegio de Médicos no podemos permanecer ajenos ni dar la espalda a este tipo de cuestiones”.

El Colegio se personará en los casos de agresión a médicos

Esta será la segunda ocasión en la que Ana Arbaizar se presente a las elecciones. Durante el acto, Arbaizar ha desgranado los ejes de un programa diseñado para proteger al facultativo en un entorno de creciente presión. "Por desgracia, ya casi ha dejado de ser noticia que agredan a un médico", ha lamentado la candidata, recordando que se produce una agresión cada 10 horas en España. Ante esto, su compromiso es firme: el Colegio se personará como acusación en los procedimientos judiciales por agresiones para garantizar el cumplimiento de la ley.

La candidatura también pone el foco en la Salud Mental, proponiendo evaluaciones periódicas de bienestar, formación en resiliencia y un plan de prevención del suicidio, reconociendo el estrés y la presión asistencial como problemas estructurales que el sistema actual no atiende.

Para el colectivo MIR, la candidatura garantiza la supervisión de la excelencia docente y la creación de un banco de rotaciones y becas específicas, sin olvidar a los médicos jubilados, a quienes Arbaizar define como "un gran activo" que merece un programa de actividades a la altura de su trayectoria y demandas.

Exigencia de garantías democráticas para el 8 de enero

Uno de los puntos más contundentes de la intervención ha sido la petición de medios adecuados para la jornada electoral. Arbaizar ha recordado la anomalía de los comicios de 2022, donde "con un censo de 16.000 médicos, se pretendió poner una sola urna". "Para que todos hubieran podido votar, tendrían que haberlo hecho a un ritmo de un voto cada dos segundos y medio", ha explicado Arbaizar, calificando la situación de inviable. Aunque su reclamación logró ampliar las mesas a tres en aquella ocasión, la candidata insta a la actual junta a facilitar realmente la participación masiva de los colegiados este 8 de enero. "Nos presentamos para revitalizar el Colegio. Tenemos la experiencia y el equipo para lograr que el 100% de la profesión se sienta defendida", ha concluido la candidata. La candidatura completa se hará pública el próximo lunes 22 de diciembre, tras la proclamación oficial por parte de la Junta Electoral.

Un perfil de liderazgo y experiencia docente

Actualmente, Ana Arbaizar ejerce como Jefa de Estudios de Formación Sanitaria Especializada en la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria de Valencia, cargo que ocupa desde hace más de una década.

Su liderazgo en el ámbito nacional se consolida a través de su presidencia en la Comisión Nacional de la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria (desde 2018) y su rol como Vicepresidenta de la Comisión Permanente del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud. Asimismo, mantiene una activa participación en la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (SoVaMFiC) como vocal en áreas de docencia, investigación e Inteligencia Artificial.

Su sólida trayectoria abarca 33 años de dedicación a la Atención Primaria, donde ha combinado la labor asistencial con responsabilidades de gestión como coordinadora de Equipos de Atención Primaria y directora de Atención Primaria. Licenciada en Medicina por la Universidad de Valladolid y especialista vía MIR desde 1993, cuenta con un Máster en Gestión Sanitaria y formación universitaria en bioética. Su compromiso con la excelencia educativa y la investigación ha sido reconocido recientemente con el Premio a la Trayectoria Docente SemFYC 2024 , destacando además su labor investigadora en colaboración con entidades internacionales como la Universidad McGill.