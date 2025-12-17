Las duras críticas del chef José Andrés a la reconstrucción de la dana

"Estoy caminando por el centro de Paiporta, vengo del mercado y hay muchos comercios abiertos, pero queda mucho por hacer". Así arranca el chef José Andrés un vídeo que ha compartido en sus redes sociales en el que pone el foco en la reconstrucción de las zonas más devastadas por la dana más de un año después.

El chef ha regresado a Paiporta, localidad en la que estuvo repartiendo comida caliente en los momentos más complicados de la catástrofe con su ONG World Central Kitchen. "Es bonito ver que muchas de las tiendas han abierto", sostiene. El panorama es muy diferente al que encontró en su última -y muy comentada- visita. Era 7 de noviembre de 2024, apenas diez días después de la riada, cuando apareció en Paiporta acompañado de Rosalía.

Paiporta, al igual que el resto de pueblos afectados por la dana, ha remado durante todo el año por volver a la normalidad, y eso se deja ver en sus calles y comercios. Pero la huella de la dana continúa presente. Para él, el problema está en el barranco del Poyo. "Lo principal es arreglar el barranco", sostiene, intervención que considera "muy lenta". "Yo creo que lo que dependa del Ministerio de Transición Ecológica, hay que tratarlo como la emergencia que es en cuanto a permisos para las obras".

Recados para el Gobierno y el Consell

"Creo que tanto el Gobierno central como el autonómico tienen que hacer mucho más para que las cosas vayan con más rapidez", sentencia. Asegura que hay muchos proyectos que no están "ni comenzados", como "la obra más importante de España", que es la del barranco del Poyo para que "nunca más suceda lo que en la dana". "Esta gente merece más".

Por los ascensores sin reparar

En otro post en redes sociales, el chef ha instado a las grandes empresas de ascensores a actuar para reparar los cerca de mil ascensores que continúan estropeados en los diferentes municipios de la zona cero. "Necesitamos recursos, personal y atención de medios para garantizar movilidad y seguridad", sostiene.

Francisco Calabuig

Los ascensores que continúan fuera de servicio constituyen un grave problema para personas de edad avanzada o con moviliad reducida, que han visto mermada su calidad de vida al no poder salir de casa de manera autónoma. Muchas veces, estas personas requieren de la ayuda de familiares o de servicios como Cruz Roja para bajar de sus casas.