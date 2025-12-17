Las duras críticas del chef José Andrés a la reconstrucción de la dana
El cocinero cuestiona la lentitud de las obras en el barranco del Poyo y pone el foco en el problema de los ascensores estropeados, que son cerca de mil un año después
"Estoy caminando por el centro de Paiporta, vengo del mercado y hay muchos comercios abiertos, pero queda mucho por hacer". Así arranca el chef José Andrés un vídeo que ha compartido en sus redes sociales en el que pone el foco en la reconstrucción de las zonas más devastadas por la dana más de un año después.
El chef ha regresado a Paiporta, localidad en la que estuvo repartiendo comida caliente en los momentos más complicados de la catástrofe con su ONG World Central Kitchen. "Es bonito ver que muchas de las tiendas han abierto", sostiene. El panorama es muy diferente al que encontró en su última -y muy comentada- visita. Era 7 de noviembre de 2024, apenas diez días después de la riada, cuando apareció en Paiporta acompañado de Rosalía.
Paiporta, al igual que el resto de pueblos afectados por la dana, ha remado durante todo el año por volver a la normalidad, y eso se deja ver en sus calles y comercios. Pero la huella de la dana continúa presente. Para él, el problema está en el barranco del Poyo. "Lo principal es arreglar el barranco", sostiene, intervención que considera "muy lenta". "Yo creo que lo que dependa del Ministerio de Transición Ecológica, hay que tratarlo como la emergencia que es en cuanto a permisos para las obras".
Recados para el Gobierno y el Consell
"Creo que tanto el Gobierno central como el autonómico tienen que hacer mucho más para que las cosas vayan con más rapidez", sentencia. Asegura que hay muchos proyectos que no están "ni comenzados", como "la obra más importante de España", que es la del barranco del Poyo para que "nunca más suceda lo que en la dana". "Esta gente merece más".
Por los ascensores sin reparar
En otro post en redes sociales, el chef ha instado a las grandes empresas de ascensores a actuar para reparar los cerca de mil ascensores que continúan estropeados en los diferentes municipios de la zona cero. "Necesitamos recursos, personal y atención de medios para garantizar movilidad y seguridad", sostiene.
Los ascensores que continúan fuera de servicio constituyen un grave problema para personas de edad avanzada o con moviliad reducida, que han visto mermada su calidad de vida al no poder salir de casa de manera autónoma. Muchas veces, estas personas requieren de la ayuda de familiares o de servicios como Cruz Roja para bajar de sus casas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Todos los municipios de Valencia que han cancelado las clases del lunes por las lluvias
- Alerta roja: Últimas noticias sobre la alerta roja por lluvias torrenciales en Valencia
- Alerta roja en el litoral de Valencia por la borrasca Emilia
- Por qué no ha llovido en Valencia tanto como se esperaba: ¿Se ha equivocado la Aemet con la alerta roja?
- Valencia en alerta roja: lo peor a partir del mediodía y amenaza las comarcas del 29-O con hasta 250 l/m2
- Alerta roja en Valencia: Estos son los municipios donde ha llovido más en las últimas horas
- Alerta naranja por fuertes precipitaciones en Valencia: La Aemet dice cuándo lloverá más tras la llegada de la borrasca Emilia
- La Aemet emite una advertencia especial ante la llegada de una borrasca de gran impacto a la C. Valenciana: esto es lo que nos espera