El funcionario de más alto rango en el Cecopi, Jorge Suárez: "Fueron debates demasiado largos"

Uno de los funcionarios clave en la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024, el subdirector general de Emergencias de la Avsre (Agencia valenciana de seguridad y respuesta a las emergencias), Jorge Suárez, declara ya como testigo en la causa de la dana, por segunda vez, para responder a las cuestiones de catorce abogados: doce de las acusaciones y las dos defensas, que quedaron pendientes en su primera comparecencia el 4 de diciembre.

Suárez es miembro del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado) el cerebro de la emergencia del 29 de octubre de 2024. Y es, junto al exinspector jefe del Consorcio de Bomberos, Jose Miguel Basset, uno de los dos técnicos a quien todos los responsables políticos han derivado la responsabilidad sobre las decisiones que se adoptaron, o no se adoptaron, durante la fatídica jornada que provocó la muerte de 230 personas. La exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa de la dana, responsabilizó a Suárez y Basset del retraso en el envío del Es Alert, el mensaje a los móviles que llegó a las 20.11 horas del 29 de octubre y que la jueza de la dana considera "tardío y erróneo".

En respuesta a los abogados de las acusaciones Jorge Suárez ha admitido que los debates en el Cecopi de esa tarde "fueron debates demasiado largos". Y máxime cuando en su anterior declaración Suárez confirmó que el Cecopi sólo tomó dos decisiones en toda la tarde: el envío del mensaje de alerta a la población (hubo dos: a las 20.11 y a las 20.57 horas) y la movilización de la UME (unidad militar de emergencias) a las zonas afectadas por la catástrofe. "Evidentemente, a posteriori, no se tomaron las decisiones [adecuadas]. El sistema nacional no estaba preparado para lo que ocurrió. Fueron debates demasiado largos", ha confirmado según fuentes conocedoras de su declaración.

Primer día ante la jueza de la dana

Jorge Suárez confirmó el primer día que declaró ante la jueza de la dana que el Es Alert se planteó a las 17.15 horas en el Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado) pero no se envió hasta las 20.11 horas (y un segundo a las 20.57 horas). Una demora de casi tres horas que Suárez explicó por los debates que suscitó la frase "permanezcan en sus casas", que recordaba a los políticos el confinamiento de la pandemia, la petición de informar por videoconferencia a los alcaldes del río Magro por el peligro en la presa de Forata, así como por palabras demasiado catalanas en el mensaje en valenciano que se iba a enviar.

Según la declaración de Jorge Suárez, la consellera y mando único de la emergencia pidió consultar con un jurídico la petición de incluir en el mensaje Es Alert la frase "permanezcan en sus casas". Y en este detalle nada baladí es cuando entra en escena Cayetano García, secretario autonómico de Presidencia el 29 de octubre, a quien Salomé Pradas recurrió cuando no localizaba a Carlos Mazón, a partir de las 19 horas del 29 de octubre. García es quien habría desaconsejado a Pradas el confinamiento de la población por el previsible desbordamiento de la presa Forata por ser un “lío jurídico”, como contó Levante-EMV.