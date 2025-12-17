Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El "esmorzaret" navideño de Pilar Bernabé

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, con los periodistas asistentes a la copa de Navidad

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, con los periodistas asistentes a la copa de Navidad / Delegación de Gobierno

Redacción Levante-EMV

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha ofrecido este miércoles la tradicional copa de Navidad a los medios de comunicación, a los que ha agasajado con un "esmorzaret" valenciano a más no poder, a base de bocatas de "esgarraet", tortilla y blanco con habas, acompañado de cacaos y tramusos y de postre bombones de "cremaet". A los asistentes Bernabé ha regalado un panettone del famoso obrador Galán, de Albal.

