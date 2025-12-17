Vaivén
El "esmorzaret" navideño de Pilar Bernabé
La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha ofrecido este miércoles la tradicional copa de Navidad a los medios de comunicación, a los que ha agasajado con un "esmorzaret" valenciano a más no poder, a base de bocatas de "esgarraet", tortilla y blanco con habas, acompañado de cacaos y tramusos y de postre bombones de "cremaet". A los asistentes Bernabé ha regalado un panettone del famoso obrador Galán, de Albal.
