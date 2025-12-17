Homenaje, marcha cívica y arte honrarán a las víctimas de la dana en Cheste

'Cheste recuerda. Un año tras la DANA' es el lema del programa de actividades con el que esta localidad valenciana "honrará a las víctimas, reconocerá el esfuerzo de los colectivos y vecinos que trabajaron de manera ejemplar y creará espacios de reflexión y memoria para la comunidad". El Ayuntamiento organiza la iniciativa, que desplegará una agenda de actos los próximos días 27 y 28 de diciembre. Así, el programa comenzará el sábado a las 18,30 horas en el teatro Liceo con un acto institucional de homenaje y reconocimiento.

Será una emotiva en memoria de las víctimas de la barrancada, que servirá como "reconocimiento público a los colectivos, voluntarios y personas que, de manera desinteresada y ejemplar, colaboraron en los primeros y más críticos días de la emergencia, sacando lo mejor de sí mismos para ayudar a la comunidad", explica el consistorio en un comunicado.

La jornada del domingo 28 de diciembre estará protagonizada por un acto cívico de homenaje a las víctimas, que consistirá en una concentración en la plaza del Ayuntamiento, durante la cual la Jove Muixeranga de València levantará una torre humana.

Marcha cívica y escultura

Tras esta concentración dará comienzo una marcha cívica que recorrerá la exposición fotográfica 'DANA 24' de Héctor Murgui, ubicada en las calles Chiva y Cuenca. La marcha culminará con la inauguración de la escultura conmemorativa de Adolfo Ibáñez Andrés y con una ofrenda floral en recuerdo y homenaje a las víctimas. La marcha cívica estará presidida por las familias, acompañadas del Consistorio y de representantes de Policía y Protección Civil. La instalación fotográfica de Héctor Murgui plantea un recorrido abierto y accesible para observar, recordar y reflexionar sobre lo vivido. Se trata de un espacio para fortalecer la memoria local y el sentido compartido de comunidad. La exposición estará expuesta durante 30 días.

Por su parte, la escultura del artista Adolfo Ibáñez Andrés es una obra creada en recuerdo de las víctimas que plantea una reflexión sobre los hechos del 29 de noviembre de 2024 y que sirve como homenaje permanente a todos aquellos que destacaron por su solidaridad. La escultura quedará instalada de forma definitiva en la rotonda de la carretera de Liria. Con estos actos, el Ayuntamiento de Cheste "llama a la participación de todos los vecinos y vecinas, colectivos e instituciones de la localidad".