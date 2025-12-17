Jorge Suárez declara de nuevo como testigo ante la jueza de la dana

Uno de los funcionarios clave en la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024, el subdirector general de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, vuelve a comparecer hoy como testigo en la causa de la dana. Tras más de ocho horas de comparecencia el pasado 4 de diciembre, la jueza de la dana Nuria Ruiz Tobarra acordó suspender la declaración de Suárez y retomarla para hoy, miércoles 17 de diciembre. Suárez ha llegado a los juzgados de Catarroja sobre las 9:00 horas de esta mañana. Hoy comenzará la segunda jornada- la primera tuvo lugar el pasado 4 de diciembre- en la que comparece como testigo en la instrucción que lleva la magistrada Nuria Ruiz Tobarra.

Suárez es junto al exinspector jefe del Consorcio de Bomberos, Jose Miguel Basset, uno de los dos técnicos a quien todos los responsables políticos derivan la responsabilidad sobre las decisiones que se adoptaron, o no se adoptaron, durante la fatídica jornada que provocó la muerte de 230 personas. La exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa de la dana, incluso responsabiliza a Suárez y Basset del retraso en el envío del Es Alert, el mensaje a los móviles que llegó a las 20.11 horas y que la jueza de la dana considera "tardío y erróneo".

Primer día ante la jueza de la dana

Jorge Suárez confirmó el primer día que declaró ante la jueza de la dana que el Es Alert se planteó a las 17.15 horas en el Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado) pero no se envió hasta las 20.11 horas (y un segundo a las 20.57 horas). Una demora de casi tres horas que Suárez explicó por los debates que suscitó la frase "permanezcan en sus casas", que recordaba a los políticos el confinamiento de la pandemia, la petición de informar por videoconferencia a los alcaldes del río Magro por el peligro en la presa de Forata, así como por palabras demasiado catalanas en el mensaje en valenciano que se iba a enviar.

Según la declaración de Jorge Suárez, la consellera y mando único de la emergencia pidió consultar con un jurídico la petición de incluir en el mensaje Es Alert la frase "permanezcan en sus casas". Y en este detalle nada baladí es cuando entra en escena Cayetano García, secretario autonómico de Presidencia el 29 de octubre, a quien Salomé Pradas recurrió cuando no localizaba a Carlos Mazón, a partir de las 19 horas del 29 de octubre. García es quien habría desaconsejado a Pradas el confinamiento de la población por el previsible desbordamiento de la presa Forata por ser un “lío jurídico”, como contó Levante-EMV.