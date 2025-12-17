La Agencia de seguridad ferroviaria no ha validado la puesta en servicio del tramo afectado por la dana de Metrovalencia

La Agencia valenciana de seguridad ferroviaria (Avsf) no ha validado la puesta en servicio del tramo de Metrovalencia afectado por la dana del 29 de octubre entre Sant Isidre, València-Sud, Picanya, Paiporta y Castelló, según la documentación a la que ha podido tener acceso Levante-EMV. La comunicación ferroviaria entre València, l'Horta Sud y la Ribera Alta permaneció ocho meses cerrada debido a las graves afecciones que los desbordamientos del barranco del Poyo y el río Magro provocaron a la línea del "trenet". La línea recuperó el servicio el 27 de junio de 2025, como contó Levante-EMV. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) alega sobre la falta de validación por la Avsf, que no niega, que la entidad supervisó "a posteriori" la puesta en servicio y que "la normativa vigente faculta al administrador de la infraestructura ferroviaria autonómica a reponer el servicio sin autorización previa, asegurando la seguridad y continuidad del servicio público ferroviario".

El servicio de Metrovalencia entre las estaciones de Sant Isidre, Picanya, Paiporta y Castelló se retomó el 27 de junio de 2024. Desde entonces las averías son contínuas en esta red, que provocan retrasos y suspensión de trenes, como ha podido comprobar Levante-EMV en documentación oficial de FGV. A lo largo de 2025 la Agencia valenciana de seguridad ferroviaria ha emitido tres resoluciones sobre otras tantas comunicaciones de actuación de emergencia (CAE) con fecha 20 de marzo, 11 de julio y 8 de agosto. Unos documentos con diversas consideraciones sobre la puesta en marcha de los trayectos recuperados tras la dana. Aunque la más relevante es el punto primero de la resolución en el que la Avsf requiere a FGVuna "autorización de puesta en servicio (APS) de los subsistemas infraestructura, energía y CMS (las instalaciones de seguridad y protección automática)". La Avsf no requiere, por el contrario, en su última resolución autorización de puesta en servicio "del subsistema de los pasos a nivel" reparados tras los desperfectos de la dana. Cabe recordar, además, que los tres informes emitidos por la Avsf se refieren a los tramos València-Sud-Picanya, pero en la documentación a la que ha tenido acceso Levante-EMV, no aparece por ningún lado detalles respecto a las obras realizadas en la Ribera, donde también se produjeron desperfectos en la vía.

Desde FGV aseguran a Levante-EMV que "la reposición del servicio de Metrovalencia el pasado 27 de junio no equivale a una nueva puesta en servicio en condiciones nominales (de nueva construcción), sino a la restauración operativa del sistema una vez adoptadas las medidas necesarias para garantizar un nivel de seguridad adecuado". Y añaden que la Avsf mantiene en todo caso sus funciones de supervisión y control a posteriori, pudiendo revisar las actuaciones realizadas y determinar, cuando proceda, la necesidad de una nueva autorización, situación en la que se encuentra el tramo de red abierto el pasado mes de junio. Este esquema garantiza el equilibrio entre la capacidad de respuesta inmediata del administrador de la infraestructura ( FGV) y el control posterior por parte de la autoridad de seguridad (Avsf).

Al respecto, la síndica adjunta del grupo parlamentario socialista en las Corts y exconsellera de Transportes, Maria José Salvador, asegura lamentar "la actitud negligente del vicepresidente y conseller Vicente Martínez Mus en el restablecimiento de la red de Metrovalencia tras la dana. FGV no ha enviado todas las actuaciones que se han ejecutado en la red ferroviaria tras la DANA a la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria (Avsf) que tiene que autorizar la puesta en servicio. Es más, en las actuaciones enviadas no consta autorización por la parte de la Avsf, lo que consta son una serie de consideraciones importantes para la seguridad en la circulación". Salvador también advierte que según información de FGV "las incidencias y averías en el metro de la zona dana son constantes" por lo que lamenta que, a la vista de la ley de seguridad ferroviaria y la Avsf, creadas tras el el accidente de metro del 3 de julio de 2006 para evitar que volviera a suceder reforzando los garantías en materia de seguridad, ahora Martínez Mus los obvia".

Maria José Salvador, recuerda que el fatífico 29 de octubre, "el conseller Martínez Mus fue negligente el día de la dana, ya que se fue a recoger un premio mientras el metro se inundaba. Y es negligente ahora al tener el metro en circulación sin la autorización de la Avsf".