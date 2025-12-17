Llorca llega a Moncloa con 100 medidas para Sánchez
El jefe del Consell entregará un documento con un centenar de iniciativas de su proyecto político y espera "en contar con el apoyo del Gobierno"
El jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ya está en Moncloa, donde desde las 10:00 horas se reúne por primera vez con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Llorca ha sido recibido por el líder del Ejecutivo a las puertas del edificio principal del complejo presidencial, donde se han tomado las habituales fotografías.
El encuentro bilateral se extenderá aproximadamente durante una hora y está previsto que Llorca lo aproveche para elevar una batería de demandas a Sánchez, desde aspectos relacionados con la dana a reivindicaciones históricas de la C. Valenciana como la financiación, el agua y las inversiones del Estado en la autonomía, en especial en infraestructuras.
Más allá de peticiones concretas, Llorca se ha presentado en Moncloa con un documento de 100 medidas que va a entregar a Sánchez durante la cita. Según ha explicado el popular en sus redes sociales, se trata de iniciativas que va a "poner en marcha" su gobierno para "garantizar el progreso" de la C. Valenciana y ante las que insta al Gobierno a cooperar.
"Confío en contar con el apoyo del Gobierno de España para avanzar juntos en la recuperación que nos exige la sociedad", ha añadido Llorca. En el encuentro preparatorio han estado presentes junto al jefe del Consell los nuevos pesos pesados de Presidencia: la secretaria autonómica de Presidencia, Henar Molinero; el secretario autonómico de Comunicación, Vicente Ordaz; el secretario autonómico de Análisis, Estudios y Políticas Públicas, Jacobo Navarro de Peralta; y la directora general de la Oficina de Prensa de Presidencia, Belén Ríos.
Asimismo, el president ha informado que antes de la reunión celebrada con su equipo para "ultimar los detalles" de la bilateral con Sánchez, ha "contactado" con alcaldes de las zonas donde más ha llovido esta pasada noche "para conocer de primera mano las últimas novedades sobre la situación" de estos municipios.
