Las lluvias se ceban con l’Horta y la Ribera

Catarroja, Albal, Massanassa… Los nombres de las localidades en las que ha llovido con más intensidad y abundancia traen recuerdos de otro episodio de lluvias de final más trágico, la dana del pasado 29 de octubre de 2024. La zona cero de la dana ha recibido la mayor parte del impacto de las precipitaciones de esta jornada de lluvias, que ha dejado acumulados de 90 milímetros en las últimas 24 horas, sobre todo en municipios de l’Horta Sud y de la Ribera. En esas localidades, llueve sobre mojado, también en cuanto al impacto psicológico de las precipitaciones.

El máximo de lluvia en 24 horas lo ha alcanzado Catarroja, con 90 mm. Albal, por su parte, ha alcanzado acumulados de 79,2 milímetros de lluvia desde hace 24 horas, y le sigue Massanassa, con 75,8, según las mediciones realizadas por la red de Avamet.

L’Horta y València

València ha acogido también buena parte de las precipitaciones, con acumulados de 75 milímetros en todo el día, seguida por Picanya (73,8) y Paiporta (69,8). En Torrent, por su parte, han caído 66,8 milímetros, y en Aldaia 65,7.

Como consecuencia de las lluvias, la jornada ha estado marcada por el riesgo de inundaciones, que se han llegado a producir en algunos municipios de la zona cero durante las últimas horas. En cuanto a la noche, durante la madrugada en Catarroja se han acumulado más de 60 litros por metro cuadrado y en Albal más de 50. Así, numerosas calles, bajos y garajes se han inundado como consecuencias de las lluvias persistentes en esta zona, sobre todo en el municipio de Catarroja.

La lluvia en la Ribera

La localidad de la Ribera donde más ha llovido ha sido Sollana, donde se han acumulado 65,2 milímetros, mientras que en Benifaió han sido 59,4 y en Sueca 50,6. Les siguen en acumulado de precipitaciones Real, con 45,4 milímetros, y Alginet, con 44,1.

En la Ribera, en esta jornada, está activada la alerta amarilla y las precipitaciones de las últimas horas han obligado a cortar algunos caminos rurales. No obstante, se han producido incidencias relevantes.

El Camí d'Alginet, cortado por la presencia de agua en el término de Benifaió. / Levante-EMV

El alcantarillado, al límite

El alcantarillado tras la dana de hace más de un año ha sido una de las principales preocupaciones, tanto de los alcaldes y alcaldesas de la zona cero como de los vecinos. El lodo acumulado durante la catástrofe y ya seco ha tenido como efecto secundario el colapso de algunos tramos de la red de alcantarillas de algunos municipios durante estas jornadas de lluvia.

Desde noche, las inundaciones en algunos puntos de Catarroja confirmaron estos temores. La red de alcantarillado no pudo absorber toda la cantidad de agua caída y ello provocó la aparición de balsas al principio y posteriormente inundaciones en algunas calles y plazas de Catarroja, por ejemplo.

Pese a los esfuerzos de la administración, lo cierto es que hay parte de la red que todavía presenta obstrucciones. También en algunos puntos clave como la Pista de Silla, que ya sufrió el desaforado impacto de la dana y que ha visto anegado un tramo de una de las vías de servicio.

Barranco del Poyo entre Catarroja y Massanassa / J.M.López.

La pista de Silla, anegada en algunos tramos

Tras la dana, cuando la afección a la pista de Silla fue total, con imágenes dantescas de coches apilados y con procesiones de personas que salieron caminando de la carretera en la noche del 29 al 30 de octubre, se tomaron medidas para evitar que se anegara con episodios de precipitaciones.

Aunque se actuó sobre la parte central para que no se pudiera llenar de agua , con los consiguientes perjuicios para el tráfico en una de las entradas y salidas más importantes de València, la vía de servicio es donde se ha centrado en este caso la acumulación de agua.

La intensidad es moderada, no ha llegado fuerte. Para las próximas horas, se prevé que vaya a seguir soplando viento de levante y nordeste, por lo que todavía se van a seguir produciendo chubascos de distribución irregular, según la previsión de Aemet. Mañana se prevé un día más tranquilo, aunque todavía de madrugada puede haber chubascos, sobre todo al sur de Valencia y norte de Alicante